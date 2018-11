PSG víc než postup! Bordeaux vyšle na Slavii mladíky, chystá osm změn

Na nedalekém jezeře při západu slunce ještě pilně trénují veslaři, na konci listopadu se na jeho vlnkách zvesela pohupuje i dost plachetnic. Také Slavia by na moderním a krásném stadionu v Bordeaux ráda někam doplula – do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Nakročeno má výborně. Z druhého místa se dívá na třetí FC Kodaň s dvoubodovým rozestupem, a pokud dnes v kraji vína uhraje víc bodů než dánský celek v Petrohradu, přespí v evropských pohárech po jedenácti letech až do jara.

„Je to pro nás příjemná skutečnost. Do skupiny jsme dostali velké týmy, a kdyby nám po losu někdo řekl, že v pátém kole budeme moct třeba i rozhodnout o postupu, byli bychom určitě rádi. Bereme to jako velký úspěch. Tady bychom se tomuto cíli chtěli přiblížit,“ plánoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Dušuje se, že se nehodlá rozptylovat zprávami o vývoji souběžně hraného utkání v Petrohradu. „Vůbec to sledovat nebudeme. Každý zápas chceme hrát na vítězství. Každý bod do klubového i národního koeficientu je pro nás důležitý,“ odmítl jakékoliv kalkulace kouč červenobílých.

Dá se čekat, že Trpišovský se opře o osvědčenou sestavu. Bude snad záležet na tom, jestli po zranění zvládne odehrát celý zápas „Robocop“ Vladimír Coufal, jak ho nazval Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký. Dilema může mít trenérský štáb uprostřed zálohy, jestli nasadí Ibrahima Traorého, nebo Jana Sýkoru, a koho vyšle do útoku. Tam se zřejmě nejvíc nabízí Peter Olayinka.

Pravděpodobné sestavy Bordeaux

Costil

Palencia, Jovanovič, Pablo, Sabaly

Lerager, Tchouameni, Youssouf

Kalu, Cornelius, De Préville Slavia

Olayinka

Zmrhal, Sýkora, Hušbauer, Stoch

Souček

Bořil, Ngadeu, Kúdela, Coufal

Kolář

Bordeaux působí před zápasem nevyzpytatelně. V Evropské lize má už jen titěrnou naději na postup, a ačkoliv kapitán Benoit Costil na tiskové konferenci z povinnosti hovořil o tom, že se o něj ještě pokusí, je zřejmé, že soupeř Slavie žije hlavně nedělním střetem proti hegemonovi ligy Paris Saint Germain.

Francouzská média píší o tom, že oproti poslednímu ligovému utkání v Dijonu (0:0) bude v sestavě Bordeaux osm změn. Nejproduktivnější hráči Girondins jako Francois Kamano, Younousse Sankharé nebo Jimmy Briand by měli zůstat na lavičce. „Řekli jsme, že budou hrát mladí. Tak to bude. Mohou klub v budoucnu obohatit. Jako trenéři musíme brát v potaz i další zápasy, které nás čekají. PSG je perfektní, nedělá chyby. Ale hráči, kteří nastoupí proti Slavii, budou hrát naplno,“ slíbil trenér Bordeaux Éric Bedouet.

„Samozřejmě jsme něco takového zaznamenali. Pro nás je to spíš komplikace, musíte se připravovat na víc hráčů. Ale jsou to mladí, kvalitní hráči, kteří se nám líbili v sestřizích už před prvním utkáním. Když nehrají, mají větší chuť, energii, chtějí se předvést, pořád hrají ve Francii,“ varoval Trpišovský.

Aby bylo ale před kým se předvést. Tedy hlavně před diváky. Působivý stadion, který je kolem dokola obehnán tenkými tyčemi, má být totiž jen spoře zaplněn. „Pokud někoho znáte, pozvěte ho,“ zažertoval si na dotaz od českého novináře brankář Costil.

Kulisu utkání nedodají ani slávističtí fanoušci, ti mají totiž po excesu v Kodani vstup na tento zápas zakázán. „Je to škoda hlavně pro ně, i pro nás je to nepříjemnost. V Kodani i v Petrohradu byla jejich podpora znát. I když tu nebudou, víme, kolik lidí nás bude sledovat u televize,“ prohlásil Trpišovský, kterému nevadí, že celý stadion bude proti jeho týmu. „To jsem zažil ve třetí lize nebo v divizi, tam za námi fanoušci nejezdili,“ odlehčil s nadhledem situaci. „Ale na evropské úrovni je to poprvé a doufám, že naposledy,“ dodal slávistický kouč vzápětí vážně.

Pokud dnes pro jeho soubor vše dobře dopadne, bude se moct těšit na jarní evropský výjezd zase s podporou fanoušků.