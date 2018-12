Nejlepší česká hráčka o sexismu na Zlatém míči: Cenu za největšího kreténa získává…

Jak moc je fotbalové prostředí sexistické? Po pondělních událostech nabrala tato debata znovu na síle. A přispěla k ní také Voňková, která patří mezi opory reprezentace. Není pochyb, koho myslela oním „kreténem“... šlo o moderátora Solveiga.

A cenu za nejvetsiho kretena vecera ziskava... Martin Solveig 👏🏼🤷🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ #BallonDor https://t.co/zlfLoNH2m4 — Lucie Voňková (@lu_vonkova) December 3, 2018

Ten se sice omluvil, ale vlnu kritiky už zastavit nedokázal. Voňková pak rozvedla svoji úvodní myšlenku dál. „Pohybuji se už nějaký ten pátek ve sportovním prostředí a míra sexismu je už opravdu nevídaná! Škoda, že Modrič nedostal taky nějakou podobnou otázku, třeba jestli umí lap dance. To by byla zábava, kdyby to tam s Adou rozjeli,“ napsala Voňková.

Z významných sportovních osobností se postavil na stranu kritiků moderátora fotbalového míče také tenista Andy Murray. Jako by opakoval slova Voňkové. „Pro všechny, kteří si myslí, že lidé na to reagují až moc a byl to jen vtip… Tak nebyl. Pohybuji se ve sportovním prostředí celý svůj život a míra sexismu je obrovská,“ napsal bývalý nejlepší tenista světa na Instagramu.