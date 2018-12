Sestry brání Ronalda po Zlatém míči: Proč je druhý? Mafie a prohnilý svět!

Psal se rok 2007, když s hodnotným oceněním pózoval Brazilec Kaká. Od té doby se však tradiční anketa proměnila pouze v show dvou mužů. Svalnatého Portugalce a maličkého šikulu z Argentiny. Messi vyhrál pětkrát, Ronaldo také. Teď ovšem jejich vláda skončila.

Vítězové Zlatého míče od roku 2007 2007 - Kaká

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Lionel Messi

2010 - Lionel Messi

2011 - Lionel Messi

2012 - Lionel Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Lionel Messi

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modrič

Povedená sezona vynesla Zlatý míč záložníkovi Lukovi Modričovi, který patří k hlavním lídrům Realu Madrid a chorvatskou reprezentaci jako kapitán překvapivě dovedl do finále mistrovství světa. Ronaldo skončil druhý, Messi dokonce až pátý. Před něj se ještě dostala dvojice francouzských světových šampionů – Antoine Griezmann a Kylian Mbappé.

Že se bude fotbalový král měnit, bylo patrné už před samotným vyhlášením. Ani Ronaldo ani Messi totiž na ceremoniál do Paříže vůbec nedorazili. Hlavně útočník Juventusu za to byl kritizován, třeba brankář Gianluigi Buffon se jej ale zastal. „Řekl bych, že všichni jsme svobodní lidé. Každý se může rozhodnout, co chce ve svém životě dělat,“ prohlásil čtyřicetiletý gólman PSG, který se kvůli letnímu přestupu s Ronaldem v Turíně minul.

To, že CR7 zůstal po dvou triumfech v řadě tentokrát až druhý, nesly nelibě hlavně jeho sestry. Ta starší, Elma Aveiro, přidala na svůj instagramový profil krátce po vyhlášení Ronaldovu fotografii se Zlatým míčem a kritickým komentářem: „Bohužel, tohle je prohnilý svět, ve kterém žijeme. S mafií a za***nými penězi,“ napsala Elma Aveiro.

Do výsledků slavné ankety si rýpla i druhá Portugalcova sestra Katia Aveiro. K fotografii svého bratra naťukala stručný popisek. „Nejlepší hráč na světě… Samozřejmě pro ty, kteří rozumí fotbalu,“ podotkla.

Modrič si svůj triumf ovšem pochopitelně užil i tak. „Znamená to, že jsem na hřišti v tomto roce předvedl něco opravdu mimořádného. Neuvěřitelný pocit,“ radoval se. A rovnou prozradil i své plány do budoucna. „V Realu Madrid bych chtěl ukončit kariéru, klub mi věnoval hodně náklonnosti. Tohle působiště si užívá i moje rodina,“ dal Modrič jasně najevo, že navzdory nejrůznějším spekulacím ze Španělska odcházet nehodlá.

Jeho vítězství ve Zlatém míči může být pomyslným začátkem nové éry, na trůn by brzy mohli usednout i další hráči. Třeba Francouz Antoine Griezmann má ale jasno v tom, jaký úspěch je nejcennější. „Vyhrát mistrovství světa,“ vyhrkl v reakci na otázku, jestli by raději ovládl světový šampionát, nebo získal Zlatý míč.