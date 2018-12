Tenista Rosol si stěžuje na Ochotskou: Syna vidím potřetí za rok!

Na první pohled je to krásná fotka veselého táty s usmívajícím se synkem. Jak z rodinného alba. Jenže věty napsané pod ní už tak veselé a usměvavé nejsou. „Konečně spolu, Andreasku. Tento rok bohužel jen potřetí, snad se uvidíme ještě do Vánoc!“ napsal ke snímku na Instagramu Lukáš Rosol.

„Víc jsem neměl dovoleno,“ dodal dvojnásobný daviscupový šampion s tím, že čas na kloučka, jenž v lednu oslaví čtvrté narozeniny, by si údajně rozhodně udělal.

Důkaz o lži?

Ochotská, která se po rozpadu manželství odstěhovala i se synem Bruntálu, včera nezvedala telefon ani nereagovala na SMS zprávu. Podle její kamarádky je ale ze slov svého ex, s nímž se definitivně rozvedla loni v listopadu, vytočená doběla. "Je to celé účelové, bíží se totiž soud chce pan Rosol nechat snížit už tak nízké alimenty na syna,“ řekla Blesku kamarádka známé moderátorky.

Ochotská má údajně důkaz o tom, že Rosol, jenž se letos v lednu potřetí oženil s tenisovou trenérkou Petrou Kubinovou, lže. „Míša mu několikrát psala, kdy za nimi přijede do Bruntálu, aby viděl syna. Vždy to odmítl s tím, že se nepotáhne tak daleko autem. Ať mu syna doveze do Prahy,“ tvrdí důvěrnice bývalé zprávařky televize Nova.

Byla u toho!

Podle ní neměla ani problém s tím, aby s Rosolem přijela i jeho nová žena Petra. „Míša to má v srdci už vyřešené, nemá s jeho Petrou žádný problém. Byl to on, kdo rozbil rodinu. Ví, že Petra za to nemůže,“ tvrdí žena, která si nepřála být jménována.

Ochotská je podle ní schopná vše dokázat u soudu. Navíc na fotce, kterou umístil Lukáš na Instagram, prý bohužel není vidět, jak Míša sedí na druhé straně stolu...