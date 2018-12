Gól po 9 sekundách i výsměch. Kašík: Najednou mě tu nemají v lásce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:09. J. Ondráček Hosté: 04:12. L. Horký, 12:55. Dočekal, 34:47. Dočekal, 35:28. Mueller Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Gazda, Ferenc – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Okál – Lakatoš, Fryšara, Werbik – E. Kulda, P. Sedláček, Šlahař. Hosté: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec, Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – L. Horký, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hanzlík, Polák Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

Co s vámi udělal inkasovaný gól po devíti vteřinách?

„Připravoval jsem se hodně, ale… Trošku jsem tam zaspal, vůbec jsem o tom hráči nevěděl, hlídal jsem si tyčku a zničehonic to přišlo, dával do prázdné brány. Byl jsem v šoku, jen jsem se díval na kostku, jaký je čas a říkal si: To teda začíná skvěle. Ale musím říct, že kluci mi neskutečně pomohli, hráli výborný hokej. Alespoň budu mít klidnější hlavu na pauzu.“

Jak pracovala psychika?

„Já jsem se sem těšil, ale hned z první střely gól, navíc před vyprodaným stadionem. Lidi mě tady najednou nemají v lásce, je to takové… hodně zajímavé, nejsem na to zvyklý. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, posouvá mě to jako lepšího gólmana. Až se se vším vypořádám, snad budu ještě silnější.“

Snažil jste se uzavřít do bubliny a nevnímat okolí?

„Spíš jsem to bral tak, že jsem doma, tady se mi vždycky dařilo. Nepřipouštěl jsem si, že mě tady lidi zničehonic nemají rádi. Třeba časem pochopí, že je to hokejový život. Po zápase jsem divákům zamával, jestli místní blbě pochopili, že jsem se vysmíval, to určitě ne. Chtěl jsem jen poděkovat za skvělou atmosféru.

Cítil jste hořkost, když na vás zlínský kotel pokřikoval?

„Tím si projde každý, kdo někam přejde. To je rozdíl mezi Ruskem a naší ligou. Když přišel hráč třeba do Petrohradu, tak ho přivítali, pogratulovali mu a přáli mu hodně štěstí. Tady je to specifické. Ale zase jsem přešel do jednoho z největších rivalů Zlína, takže jim to nemám za zlé.“

Co jste říkal na novou kostku?

„Každého asi napadne, že by mohla být o pár cenťáků, ale jinak je fantastická. Je super, že se jí lidi dočkali, i rolba tady byla potřeba. Ještě by se mohly vyměnit sedačky a bylo by to skvělé.“

Ukázala dnes Kometa svoji skutečnou sílu?

„Nechci nic zakřiknout, o Kometě je všeobecně známo, že má silnou ofenzivu. Když se podíváte na ta jména, ještě kdo teď přišel, to je neskutečné. S obrovskou pokorou sleduju ty hráče a snažím se co nejvíc pomáhat.“

