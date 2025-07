Kania exkluzivně: Jablonci bych pomohl, Sparta je politicky slabá. Vítěz samozřejmě jsem

Vstoupit do diskuse (

První sezona ambiciózního projektu Slovanu Liberec je minulostí, nyní majitel Ondřej Kania vstupuje do druhé. A to se stejným sebevědomím a unikátní otevřeností, kterými rozvířil fotbalové vody už minulý rok. „Alibismus nemá v projektech, kde pracuji, místo. Jsem schopen říct, že jsme měli cíl a nesplnili jsme ho. Co je na tom špatného?“ ohlédl se v rozhovoru pro Ligu naruby za veřejně deklarovanými přáními hrát o Evropu. Ambice zůstávají před příštím ročníkem vysoké. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>