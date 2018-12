Plekanec o „telenovele“ s Vondráčkovou: Proč se musel ozvat a co je nejsmutnější?

„Byl bych pochopitelně radši, kdyby se řešily jenom hokejové věci, ale bohužel… Tu telenovelu, jak tomu říkám, bohužel neovlivním,“ vysvětluje Tomáš Plekanec, který teď pomáhá kamarádovi Jaromíru Jágrovi v Kladně a zároveň v extralize válčí za Kometu.

Stále nemůže skousnout, jak se situace po rozchodu se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou vyvinula. „Snažil jsem se to řešit tak, jak jsem věřil, že se to řešit má. Mezi námi. V soukromí. Ale bohužel to tak nebylo. V jednu chvíli už jsem musel říct, jak se věci mají. Nešlo donekonečna sedět na zadku a číst si o sobě lži. Spousta lidí mi říkala, jak jsem to mohl tak dlouho vydržet,“ zdůraznil Plekanec

Ten se po letech vrátil z Kanady do Česka, za oceánem ale zůstali jeho dva synové. „To je ten důvod, proč jsem se i já musel ozvat. Protože to je to nejsmutnější z celé telenovely. Že jsou do toho zapojené děti. To jsem nechtěl. V životě bych o tom nemluvil. Jediným slovem… Jenže nějak se to stalo, což mě hrozně mrzí,“ svěřila se legenda Montrealu ve Sport Magazínu.

„Děti mi chybí. Hrozně moc. Už od srpna jsem je nevídal tak, jak bych si představoval. Doufám, že se s klukama uvidím na Vánoce. A že se to pak vyřeší tak, jak by mělo,“ doufá Plekanec, jemuž na zápasy chodí fandit nová přítelkyně, tenistka Lucie Šafářová.

Při loučení v Montrealu jsem měl k slzám hodně blízko, řekl Sport Magazínu Tomáš Plekanec • Foto Sport Magazín