Plekanec trénoval s Kladnem, co bude dál? Jágr vtipkoval o Kometě

Skromný kladenský zimák nabídl během středečního dopoledne exkluzivní pohled. Kromě hvězdného majitele Rytířů si přes hodinu na ledě střihnul také Tomáš Plekanec. Ten požádal Jaromíra Jágra o azyl pro trénink v rodném městě poté, co mu definitivně skončila velmi obsáhlá životní kapitola jménem NHL. „Osmašedesátka“ ráda souhlasila. A ještě raději by ho viděla v kladenském dresu definitivně. Sám bývalý hráč Montrealu však ještě neví, kde bude v Česku působit. „Zatím jsem to opravdu neřešil, nepřemýšlel jsem nad tím tolik. Je to ve stádiu, kdy se připravuji a nabírám kondičku, a během té doby se rozhodnu,“ upřesnil Plekanec.