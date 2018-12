Hokejový miliardář Chára je nespokojený s výší důchodu: Mohlo by to být lepší

Je to problém mnoha profesionálních sportovců. Vydělají miliony korun, ale jak ukončí kariéru, tak jim na kontě svítí velká nula, protože peníze rozfrcali. V Americe proto mají hráči v nejvyšších soutěžích zřízený důchodový systém. Týká se to NFL, NBA, MLB i NHL.

„Jakmile hráč NHL odehrál určitý počet zápasů, na důchodový účet se mu posílá určitá suma. Závisí to i na celkových výnosech ligy a na klíči, jak se to rozděluje mezi hráče a kluby. Vybrat si část peněz jde, myslím, relativně brzy, někdy kolem 50 let věku,“ prozradil Chára v rozhovoru pro magazín Forbes.

„Oproti ostatním třem vrcholovým sportům, baseballu, basketbalu a americkému fotbalu, jsme však stále trochu pozadu. V jiných ligách jsou důchodové účty rozšířenější a kvalitněji nastavené. Ale pracuje se na tom, aby to bylo lepší i v NHL,“ postěžoval si obrovitý obránce, který vystudoval v Americe vysokou školu zaměřenou na finance.

Jak velký důchod ale dostane, zatím neví. „Asi bych si to dokázal zjistit, ale nenosím to v hlavě. Dlouho jsem se na to nedíval, ale beru to tak, že je dobré mít i tuhle jistotu.“