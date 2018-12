Puhajková vyvětrala fotbalistu i své sexy tělo: Dovádí v Karibiku!

Dovču vybral on. „Moc rád cestuju, chtěl bych se podívat určitě do Ameriky a do Karibiku,“ prozradil vousatý obránce, který obdivuje španělského drsňáka Ramose, už v říjnu pro web jihlavské Vysočiny, za kterou hraje.

Druhá liga už dávno skončila, a tak sbalil plavky, svoji lásku a hurá za exotikou. A Inna je u vytržení!

„Jsem tu poprvé a je to nádhera,“ vzkázala. Užívá si moře, sluníčko, drinky i třeba pozorování skotačících delfínů. „To byl naprosto nádherný zážitek,“ přiznala. A kdekdo Tlustému závidí...