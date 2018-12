Vémola nadchl režiséra Show Jana Krause: Přišel oduševnělý mladý muž

Český Terminátor se nebojí snad žádné výzvy, to dokázal už v zákulisí, když mu Simona Matásková, producentka a dramaturgyně, vysvětlovala, jak vyzrát na nervozitu. „Devadesát devět celých devět procent hostů je nervózních. Za chvíli to ale přejde.“ Na to Karlos Vémola reagoval s klidem. „Nejsem nervózní. Proč bych měl? Nejdu k maturitě, budu mluvit o tom, co umím a mám rád.“

A opravdu, Vémola se projevil jako velmi suverénní host, hned jak se objevil na jevišti. Po předání dárku v podobě Speciálu deníku Sport Fight, navázal na to, jak Jan Kraus přijal prezent od herečky a zpěvačky Evy Burešové. Ta mu totiž dala náramek. Známý moderátor a vtipálek však poznamenal, že mu muži, co nosí náramky, připadají zženštilí. Vémola proto ukázal, že náramek také nosí. „No vždyť vy mi připadáte trochu zženštělej,“ reagoval obratem Kraus.

Terminátor s protiútokem neváhal a prozradil, že od kostymérky slyšel, že se Kraus zase nechává dlouze a rád líčit. V tu chvíli bylo znát, že jak moderátor i host jsou na společné vlně a publikum jejich slovní výměny často kvitovalo se silným smíchem a potleskem.

Témat spolu probrali mnoho. Jedním z těch hlavních bylo drastické hubnutí MMA zápasníků před soubojem, kdy dochází během několika hodin k úbytku skoro až deseti kil. Populární herec se ptal na způsoby, kterými zápasníci v tomto čase hubnou, a usoudil, že jemu by nevyhovoval běžící pás ani sauna, jen horká vana. „Bych si dal kafe, cigáro a říkal si, co je?!“ žertoval Kraus.

Řeč byla i o trash talku, tedy slovních přestřelkách mezi zápasníky, které často předchází samotnému zápasu. „Já jsem viděl, jak si někdy zápasníci vzkazují: Já tě seřežu hned, jak tam vejdu,“ zmínil Kraus.

„Tak ono by bylo blbý, kdyby říkali, myslím, že dostanu namláceno, že jo?“ odvětil přední bijec organizace XFN.

„No to je pravda, říct, já myslím, že mě seřeže jak psa… S tím nemusím na tiskovku,“ komentoval pohotový moderátor a publikum poněkolikáté zahřmělo smíchem.

Radost z originálního hosta měl i režisér pořadu Jiří Chlumský. „Jsem úplně nadšený. Je to strašně sympatický a chytrý chlapík. A jeho kariéra je fascinující,“ řekl Chlumský po natáčení. „Je to Jekyll a Hyde. Člověk si říká, že to bude třeba vymlácená bedna, a přitom přijde oduševnělý mladý muž, který ví, co dělá a jde za svým cílem. Je skutečně obdivuhodný!“

Vémolu doprovodila na natáčení i přítelkyně Lela Ceterová, která seděla v první řadě hned vedle pana Odvárky. Ten je součástí publika při natáčení populární show téměř bez přerušení už čtrnáct let. Na dotaz, jestli se někdy při natáčení nudil, odvětil rázně: „S panem Krasem se snad ani nedá nudit, ne?“

Český Terminátor jako host v Show Jana Krause skutečně bodoval. To je znát i na stotisícovém počtu zhlédnutí záznamu jeho rozhovoru na kanále YouTube.

VIDEO: Podívejte se na vystoupení Karlose Vémoly v Show Jana Krause