Vémola: Végh nechce přijít o auru. Já jsem teď československá jednička!

Jen co Karlos Vémola, v současnosti hlavní hvězda organizace XFN, zmínil, že pokud nastoupí jako jeden z domácích gladiátorů na akci UFC v Praze, považoval by za nejvhodnějšího soupeře slovenského bijce Attilu Végha, sklidil vlnu kritiky. Od organizace, pod níž teď Végh zápasí, se dokonce dozvěděl, že by si veliký československý souboj pod UFC nepřála.

Co si myslíte o tom, že podle promotérů Oktagon MMA Attila Végh nesmí proti vám nastoupit případně ani pod křídly UFC?

„Nevím, proč by nesměl. Jestli by mu neumožnili nastoupit v UFC, tak by se jen ukázalo, že Oktagon tu není pro české MMA, ale jenom sám pro sebe. Ale ok, Attila si chce jít svojí cestou. Já bych jen rád požádal, aby nikdo už nezpochybňoval, kdo je československá jednička. Byl jsem připraven to dokázat. Nemůžu někoho donutit, aby se mnou do klece nastoupil. Snažil jsem se pod hlavičkou XFN, nedopadlo to. Pak podepsal smlouvu s Oktagonem. Když jsme byli tedy každý už v jiné organizaci, tak jsem to chtěl nabídnout organizaci světového formátu, tedy UFC, až budeme řešit podmínky. Dobře, Oktagon si to nepřeje, nebudu se zmiňovat. Je mi jedno, jakou bude mít Attila kariéru. Já si budu hledět té své. Ale já se teď považuji za československou jedničku. A vyvrátí mi to jenom tím, že by mě někdo ze Slovenska porazil.“

Na co Karlos Vémola reaguje Když se rozšířila zpráva o tom, že do Prahy zavítá nejslavnější MMA organizace světa UFC, Karlos Vémola sepsal vyjádření, kde mimo jiné uvedl: „Pokud to vyjde, tak si splním několik snů a vám několik slibů. Nejen že se do UFC dostanu, ale ukážu se v něm doma, vyprodáme 02 arenu a budu na UFC tlačit, ať podepíšou Attilu Végha. Protože si to jako největší slovenský šampion zaslouží. A já bych proti němu mohl nastoupit, a tím bych vám doručil úplně vše, co jsem slíbil.“

Odezva organizace Oktagon MMA, pod kterou v současnosti Végh zápasí, však byla jasná. Souboj Vémola vs. Végh se může odehrát pouze na turnaji Oktagon. UFC slovenského bijce nedostane.

„Zápas Végh vs. Vémola patří domácím organizacím, respektive jedné,“ uvedl Ondřej Novotný, promotér a moderátor Oktagon MMA, s tím, že Végh zápas s Karlosem pod UFC odmítá. Podle Novotného to nedává vůbec žádný smysl. „Možná Karlosovi, ale Karlos nedělá matchmaking (výběr zápasů) a Karlos ještě ani není v UFC.“

A máte tedy pocit, že z vás má Végh jako ze soupeře obavy?

„To si nemyslím. On neměl nikdy obavy z nikoho. Nemá ze mě obavy jako ze soupeře. Ale má strach, že by ztratil tu pověst, co má. Že je takový obrovský šampion. Jak na Slovensku, tak snad i v Čechách. On prostě o tuhle auru nechce přijít. Nikdy se žádného soupeře ale nebál a nevěřím, že se bojí mě. Asi dá moc na rady Nerudy a Novotného (promotéři organizace Oktagon MMA). To co oni ale dělají, je dobře pro Oktagon, ale není to dobře pro československé MMA.“

Hodně vám vadí, že k souboji podle všeho nedojde?

„Ano. Ale ne proto, že bych proti Attilovi něco měl, to vůbec ne. Přál jsem si doručit fanouškům československý zápas století. Jednou ho někdo udělá, ale nebudeme to my dva. Jednou to bude třeba Procházka s Peštou, nebo někdo takový. Je to škoda, mohli jsme to být my. Udělal jsem pro to maximum. Už v době, kdy Attila neměl smlouvu s žádnou organizací, jsem to předložil XFN. Bylo by to tehdy za peníze, které mi ještě nikdo nikdy nenabídl. Ani od Oktagonu, jak teď tvrdí. Zatím mi nabídli ani ne poloviční peníze. Nikdy se k tomu, co nabídlo XFN nepřiblížili. Chtěl jsem tedy souboj pod UFC, ani to nejde, ok. Ale jak říkám, chápu, proč ten souboj nechtějí. XFN má těch hvězd hodně, zatímco Oktagon kromě Borárose a Attily nemá žádnou. Boráros je teď ze hry venku, a kdyby byl i Attila, tak kdo jim zbývá, že jo? Česká hvězda, kterou budovali, byl Miloš Petrášek, který teď bohužel prohrál, takže se to Oktagonu všechno hroutí.“

Ale poslední akce organizace Oktagon MMA byla v O2 Areně velmi úspěšná.

„Ano. A já jim velmi fandím, protože to dělají dobře. Udělali z nikoho někoho. Síla televize a médií je znát. Mají to dobře podchycené, je to zdravá konkurence. Ale pořád je to druhá liga za XFN.“

Když byla řeč o UFC, kolem vašeho návratu, ke kterému by dokonce mohlo dojít na území České republiky, se strhla veliká diskuze. Jak to v současné době s nabídkou vypadá?

„Je pár lidí, kteří nevěří mně a UFC. Já nevím proč. Pokud budu vyhrávat, tak se tam prostě dostanu. Ve výsledku je i jedno, jestli letos, za rok, za dva. Pokud neprohraji, tak se tam dříve či později dostanu. Z patnácti zápasů (od konce v UFC) jsem čtrnáct vyhrál. Splňuji vše, co bych měl. Jdu si tvrdě za svým cílem. Ne proto, že bych to potřeboval, ale proto, že jsem to slíbil fanouškům. A já chci vždy doručit, co jim slíbím. Pokud UFC bude v Čechách, jako že už je to potvrzené a zanedlouho půjdou vstupenky do prodeje...“

A tak očekáváte angažmá?

„Ještě jsem neviděl UFC, ať už to bylo v Polsku, aby tam nebyl polský zápasník. Neviděl jsem UFC ve Švédsku, aniž by tam byl švédský zápasník. Stejně tak tomu bylo i v Anglii. Ještě jsem prostě neviděl evropskou zemi, kde by se pořádalo UFC a nebyli tam zápasníci dané země. Tak co lidi vede k tomu, myslet si, že tam já nebudu? Nebo že by tam měl být někdo jiný, než já? Můžou si myslet, že je to moje namyšlenost. Ale kdo jiný než já a Lucka Pudilová, by tam měl být? Nevím o nikom jiném.“

