Krásnou golfistku Spilkovou láká nahé focení: Jsem otevřená úplně všemu!

Dostala se mezi elitu. Spilková potvrdila, že patří mezi nejlepší hráčky planety a bude hrát na LPGA Tour. Kvůli tomu se přestěhuje do USA a bude žít na Floridě, aby to měla blízko na turnaje. Sezona se kvůli tomu čtyřiadvacetileté hráčce pořádně prodraží.

„Jsou to miliony korun. Asi tak kolem 7 až 8 milionů s cestami po turnajích včetně letenek. Je to spousta peněz,“ povzdechla si Spilková. Finance má česká sportovkyně pořešené. V pořadu Česká ulička prozradila, že kdyby dostala nabídku na nahé focení, udělala by to klidně zadarmo.

„Není to o penězích, ale spíše o nápadu. Musí mě to zaujmout. Je to přirozené. Narodili jsme se tak, a budeme tak i umírat. I některé golfistky už takhle fotily a bylo to hezké,“ řekla Spilková a upozornila, co by jí na snímcích vadilo. „Nesmělo by to být nevkusné. Postavu na to ale mám a jsem otevřená úplně všemu.“

