Sportovci a kouzlo Vánoc? Svátky jsou pro ně často i pěkná dřina!

Sněhulák Pastrňák

Atmosféra Vánoc dolehla i na hokejisty NHL. Hráči Bostonu přišli před čtvrtečním domácím zápasem s Anaheimem kompletně oblečeni ve stylových vánočních oblecích. Nejvíce zářil útočník David Pastňák ve světle modrém saku, kalhotech i košili se sněhuláky a vločkami. „Co to mám na sobě? Je to jednoduché. Mám sněhuláky rád,“ smál se Pastrňák po utkání, v němž zařídil výhru 3:1 gólem a dvěma asistencemi. Ani NHL se přes svátky nezastaví a hned 16 klubů bude hrát i na Štedrý den včetně Pastrňákova Bostonu.

Maki miluje trdelník

Má dokonalou postavu, kterou každoročně ukazuje fanouškům plážového volejbalu na turnajích po celém světě. Markéta Nausch Sluková přesto během vánočních svátku hřeší, co se týče jídelníčku. „Nejsem fanatický jedlík zdravé stravy, který by se vyhýbal úplně všemu. Občas si dám svařák nebo grog a mám hrozně ráda trdelník. To jsou takové prasárničky, ale k Vánocům to patří. Tohle období si moc užívám,“ prozradila pro Olympijský magazín. Akorát jí moc nejde příprava cukroví. „Ráda peču, ale občas to nedopadne dobře.“

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková o Vánocích hřeší • Foto Instagram

Štědrý den bez tatínka

Hokejový brankář Jaroslavle Alexander Salák nebude na Štědrý večer se svou početnou rodinou. Manželka Michaela si postěžovala, že čtyři děti tatínka kvůli KHL neuvidí. „Saša je snad na nejdelším tripu, který tu mají. Vrátí se až po Štědrým dnu, takže já mám spoustu času na pečení, balení dárků a tak,“ povzdechla si na sociální síti půvabná blondýnka.

Početná rodina hokejového brankáře Saláka bude letos slavit bez tatínka. Chytá totiž v KHL i na Štědrý den. • Foto Instagram

Jak Šmicer v Anglii (ne)slavil

Během šesti sezon v Liverpoolu se fotbalista Vladimír Šmicer musel smířit s tím, že se Premier League hrála i mezi svátky a dokonce i hned druhý den po Novém roce. „Už 25. prosince jsme museli ráno na trénink. Mně to tak nevadilo, protože na rozdíl od Angličanů jsme si předali dárky den před tím večer. Oni rozbalují až druhý den ráno,“ hledal pozitiva Šmicer v pořadu Tiki-Taka. Na náročný program si ale nestěžoval. „Byla to naše práce. Sice náročné, ale bavilo nás to. Užívali jsme si tu atmosféru,“ řekl vítěz Ligy mistrů, který během Vánoc i zhřešil. „Jedli jsme v klubu těstoviny, kuře nebo ryby, jako po celý rok, ale manželka mi doma udělala řízek a bramborový salát.“

Vladimír Šmicer si nejvíc užívá svátky po konci kariéry • Foto Instagram