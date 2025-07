Salač před Brnem: Cítím tlak, ale hodně jsem se posunul. Rameno pořád není stoprocentní

Žene jej extrémní motivace uspět. Třiadvacetiletý Filip Salač se stejně jako další hvězdy silničních motocyklů vrací na brněnský Masarykův okruh přesně po pěti letech. Tentokrát už v kategorii Moto2 a zároveň s daleko většími zkušenostmi. Před očekávaným víkendem však řeší komplikaci, jeho bolavé rameno totiž stále není stoprocentní. „Limituje mě to. Zvlášť když musím udělat nějaké rychlé škubnutí nebo opravdu použít sílu,“ líčí závodník týmu Elf Marc VDS.

Jen týden před startem motokrosového mistrovství světa v Lokti chystá Česko další významnou akci motocyklového sportu. Rovnou tu největší. Brněnská Grand Prix, která se do sezonního kalendáře vrátila po pětileté pauze, přináší obrovské očekávání. Nebude na ní chybět ani Filip Salač, jenž na jihu Moravy startoval už třikrát. „Těším se na to, protože domácí závod mi moc chyběl,“ říká český jezdec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Jste připravený na obrovský mediální zájem? Ostatně na startovním roštu budete jediným českým zástupcem.

„Myslím si, že jsem. Spousta lidí se mi snaží pomoct, ale po těch letech a zkušenostech už sám moc dobře vím, co je pro mě nejlepší. Pojedu si to tam užít. Nějaký tlak na mě samozřejmě udělá, když tam bude spousta lidí, známých a sponzorů, ale věřím, že to ustojím. Podpora českých fanoušků mě posune jenom dopředu.“

Kolik známých se vám ozvalo se žádostmi o vstupenky?

(usměje se) „Je těžké to počítat. Takhle před Brnem se mi ozvalo hodně starých v uvozovkách kamarádů, které jsem třeba dlouho neslyšel, a zrovna se mě chtěli zeptat, jestli bych neměl lístek. Popravdě jich tam nebudu mít úplně moc, ale i tak to bude víc než obvykle.“

Těšíte se, nebo spíše převládá nervozita?

„Těším se moc, i když už toho všeho začíná být poměrně dost. Pomalu se to na sebe začíná nabalovat, včetně rozhovorů. (usmívá se) Času k soustředění na závod ubývá, ale věřím, že to zvládnu a budu schopný si to užít.“

Máte domácí Velkou cenu už dlouho zakroužkovanou v kalendáři? Je pro vás TOP závodem sezony?