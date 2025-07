Ať si každý hledí svého, vyzval Svědík. Kouč Zbrojovky v létě hledal lídry

V průběhu jara přišel Zbrojovku zachránit ve druhé lize. Úkol v pohodě splnil. Teď je před Martinem Svědíkem další meta. Slavný brněnský klub, který přes léto napěchoval kádr deseti posilami a dalšími dvěma členy realizačního týmu, má přivést k postupu do nejvyšší soutěže. „Za ambice se neschováváme. Víme, co chceme,“ říká pevným hlasem kouč favorita druhé ligy.

Mocná ekonomická síla Zbrojovky, zajištěná zejména miliardářem Vojtěchem Kačenou, přináší na tým Martina Svědíka tlak. „Víme, že bude, ale nepřipouštím si ho,“ zdůrazňuje trenér, který půjde se svým týmem po triumfu ve druhé lize. Stejně jako rival Artis Brno, s nímž se bude dělit o stadion v Srbské ulici.

S jakou strategií jste posilovali tým?

„Na každou pozici jsme si napsali čtyři hráče, protože víme, že ne každý se vám hned podaří. Velká výhoda je, že hodně hráčů přišlo ještě před začátkem letní přípravy. Ta práce byla rychlá, náročná a efektivní. Měli jsme větší prostor na sehrání, i když je příprava krátká a mužstvo ještě není tak sehrané, jak bychom chtěli. V tréninkovém procesu se nicméně krásně ukázalo, jak velká je v týmu konkurence. Přístup hráčů byl příkladný, s tím jsme velmi spokojení. Teď je klíčové, abychom soutěž dobře odstartovali.“

Je kádr uzavřený?

„Určitě si necháváme místo pro jednoho, dva hráče. Přestupové okno je dlouhé. V létě jsme se zaměřili na nejlepší hráče druhé ligy jako Selnara, Vedrala a ty z první ligy, kteří byli v danou chvíli volní a věřili tomuto projektu. Chyběli nám lídři, kteří si řeknou svoje na hřišti i v kabině. I proto přišli Juroška nebo Čavoš. Ale s pokorou říkám, že ne vždy, když doplníte kádr deseti novými hráči, to znamená, že budete hrát dobře. Navíc máme některé hráče zraněné. Nevíme, kdy se uzdraví mladý Polák, Večeřa, Taxl, Pachlopník.“

Významnou posilou by měl být křídelník Benny Kanakimana z Jablonce. V jakém přišel stavu?

„Nastavený je výborně. Vnímá všechno, co mu říkáme. Ale přišel v horším stavu. Po reprezentaci měl volno a chvíli mu trvalo, než se zapracoval. I proto první zápasy nehrál, nechali jsme ho v tréninkovém režimu. Doufám, že bude lepší a lepší a dokáže nám hodně pomoct.“

Do útoku přišel ze Slovenska střelec Martin Rymarenko, na kterého mám dobré reference. Opravdu je v něm určitý nadstandard?

„Ano. Má výborné zakončení v šestnáctce a kolem šestnáctky, pokrytí míče, práci s prostorem. Vypíchl bych jednu jeho prioritu: Je to gólový hráč.“

Staráme se jen o sebe

Někteří lidí tvrdí, že oba brněnské kluby kazí ekonomickými nabídkami za hráče trh?

„Zaprvé by si měl každý hledět svého a zamést si před vlastním prahem. Zadruhé se staráme jenom o sebe.“

Jak jste si sám pro sebe vyhodnotil náročné jaro?

„Záchrana nebyl úplně jednoduchý úkol. Soupeři kolem nás hodně bodovali. Kdyby mi něco na začátku řekl, že budeme muset udělat tolik bodů, byl bych z toho dost překvapený. Ale poměrně rychle se nám podařilo dostat mužstvo do dobrých výsledků. Pak se zlepšila psychika, hodně jsme pracovali na taktice. Tak, aby byla přizpůsobená stavu týmu. Nakonec jsme skončili sedmí, což bylo z našeho pohledu velice dobré.“

Vy se rád pečlivě připravujete na soupeře. Jenže v pátek vás čekají absolutně nečitelné České Budějovice. Na ně se přece aktuálně snad ani nedá připravit…

„Dobrá otázka. (úsměv) Děláme maximum, abychom se i na ně dobře připravili, byť je to složité. Je nám jasné, že v tomto zápase se budeme muset soustředit víc na sebe. V podstatě nevíme, jak to tam všechno bude, jaké hráče udělají. V přípravě hrají týmy obecně úplně jinak. Je tam víc herních prvků, odvahy, výstavby. V soutěži to pak sklouzne k tomu, že každý chce dělat body a přizpůsobí tomu hru. Ke každému soupeři mám respekt, bude to těžké. Jsem sám zvědavý, jak se bude soutěž vyvíjet. Ale prioritně se zajímáme sami o sebe.“

Váš realizační tým rozšířili přes léto kondiční trenér Miroslav Mikšíček a videoanalytik Topmáš Palinek. Jak jsou vlastně rozdělené role mezi asistenty?

„Všichni dělají to, co jim určím. (úsměv) Pavel Zavadil má na starosti standardky. Jirka Saňák s Honzou Baránkem už se mnou pracovali, takže vědí, co a jak dělám. S trenérem gólmanů probíráme nejen brankáře, ale třeba i výstavbu hry. Máme úzkou spolupráci se dvěma analytiky a kondičními trenéry. Ti jsou pro nás také velmi důležití. Chtěl jsem lidi, kteří už znají moji práci a nebudu jim muset něco vysvětlovat. Netvořím tady nové Slovácko, ale když dám lidem, kteří už se mnou někde pracovali, znova nabídku, znamená to, že pracovali dobře a vyhovovalo mi to. Chtěl jsem silnějšího asistenta, což se mi v podobě Jirky Saňáka podařilo.“