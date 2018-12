Poslední »střelba« u biatlonistů: Vítková reagovala na útok Koukalové

Právě Vítková byla pro Koukalovou jedním z největších terčů. „Čím víc se mi dařilo, tím to bylo horší. Jednou se mnou nechtěla být ani ve stejném autě,“ popisovala nejlepší sportovkyně roku 2017, jak se k ní zkušenější reprezentační kolegyně chovala. „Na závodech mi udělala několik scén.“

Vítková původně plánovala, že si knihu přečte, ale nikdy k tomu nenašla odvahu. „Otázky kolem toho na mě lítaly ze všech stran. Nechci říct, že jsem se z toho zhroutila, ale nebylo to úplně příjemný. Raději jsem jela vypnout do skal.“

Není divu, že biatlonistům nakonec ani moc nevadilo, když se Koukalová vytratila ze závodní scény. „Nejde říct, že by to pro mě byla úleva, ale způsob, jakým se rozloučila, to pro mě bylo hodně smutný,“ litovala Vítková a dodala: „Gabči jsem si vážila jako sportovkyně. To, co předvedla, nikdo z nás nedokázal.“

„Nejvíc mě na Gabče zklamalo, že všechno vyšlo ven, aniž by si o tom s námi promluvila z očí do očí,“ uvedl ve studiu České televize další reprezentant Michal Krčmář, který se jako jeden z mála ostrým slovům od Koukalové vyhnul. „Vždycky jsme spolu měli výborný vztah,“ vysvětloval olympijský medailista.

Přesto ho některé kapitoly zarazily. „Třeba, že se v biatlonovém prostředí trápila. To jsem za pět let, kdy jsme byli kolegové, nevnímal,“ řekl upřímně Krčmář. „Ale Gabča byla jiná. Nikdy neměla zájmy jako my. V tomhle chápu, že to pro ni mohlo být těžší,“ dodal na závěr.

