Co odhalil rok 2018 mezi sportovci: bujná poprsí i čuchání k zadečku známé tenistky

Dovolenou na jachtě u břehů Saint Tropez si letos dopřál sedmadvacetiletý tenista Grigor Dimitrov se svou o 14 let starší partnerkou zpěvačkou Nicole Scherzingerovou. Snědá kráska na něj často špulila pozadí a dokonce si před ním opláchla i intimní partie.

V zácpě ukázala prsa Beckhamovi

Na dopravní komunikaci v Miami se tvořila kolona a řidiči se nudili ve vozech. A to až do chvíle, než se z okénka jednoho z aut vynořila dívka a obnažila své vnady. Neudělala to jen tak. Ve vedle jedoucím fáru totiž spatřila fotbalistu Davida Beckhama a chtěla ho tak „pozdravit“.