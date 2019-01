Tenisové legendy o šancích Plíškové: Má všechno. Ale co s ní udělá svatba?!

Tyhle dámy o tenisu něco vědí. Vždyť obě mají doma 18 grandslamových trofejí ze dvouhry. I proto mají jejich slova o tom, že Plíšková na čele žebříčku vystřídá Rumunku Simonu Halepovou, velkou váhu.

„Bezpochyby na to má talent a všechny zbraně,“ řekla v pořadu WTA Navrátilová a naproti sedící Evertová se k ní přidala. „U ní je to o zápalu pro hru, musí si na kurtu stoprocentně věřit. Když se podíváte, jak v některých zápasech hrála, nechce se vám věřit, že někdo s takovou silou ještě nevyhrál grandslam,“ uvedla slavná Američanka.

Připojila však také zajímavou poznámku. „V létě se vdala, tak uvidíme, co to s ní udělá. Netvrdím, že to musí být negativní věc, ale je to v jejím životě něco nového,“ připomněla Evertová svatbu Plíškové s jejím manažerem a televizním moderátorem Michalem Hrdličkou.