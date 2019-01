Ledová královna roztála. Šarapovová utěšila soupeřku: Budeš jednička

Sedmnáctiletá nejmladší hráčka turnaje Wang Sin-jü vyhrála v duelu 2. kola nad Šarapovovou první set 7:6, ale v druhé sadě za stavu 2:5 musela s obvázaným levým stehnem utkání skrečovat. Bývalá světová jednička tak postoupila do čtvrtfinále, ale místo radostných gest si šla sednout na lavičku ke vzlykající soupeřce, kterou trápily křeče.

"Hrála jsi neskutečně, víš to? Neskutečně. Dávej na sebe pozor," řekla Šarapovová mladé Číňance a vykouzlila tím na její tváři úsměv. "Pokud budeš hrát takhle, budeš jednou světovou jedničkou. Slibuju," povzbudila soupeřku jednatřicetiletá Ruska, jež byla na prvním místě žebříčku WTA celkově 21 týdnů.

Šarapovová strávila se zraněnou Wang Sin-jü na lavičce ještě několik desítek sekund, starala se, zda má co pít, a pak ji z kurtu vyprovodila potleskem.

Ve čtvrtfinále čeká pětinásobnou grandslamovou vítězku, jež hraje v Šen-čenu poprvé od zářijového US Open, turnajová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.

Nice moment from Sharapova, who stayed with Wang Xinyu until she was able to walk off court @ShenzhenOpenWTA. https://t.co/XDjW3gEWDj