Maria Šarapovová: konec kariéry! Kráska se dojemně loučila, trápila ji zranění | iSport.cz

Datum a místo narození: 19. dubna 1987, Ňagaň Státní příslušnost: Rusko Výška a váha: 188 cm, 59 kg Největší úspěchy: vítězka pěti grandslamů (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008, French Open 2012 a 2014); vítězka Turnaje mistryň 2004; stříbro z OH 2012 v Londýně; vítězka 36 turnajů WTA ve dvouhře a tří ve čtyřhře Ocenění: nejlepší hráčka okruhu WTA 2004; držitelka státního vyznamenání Za zásluhy (2016) Aktuální postavení na žebříčku WTA: 373. místo (nejlépe 1.) Rodina: svobodná Ostatní: jedna z deseti tenistek historie, které vybojovaly kariérní Grand Slam; vyznavačka agresivního stylu hry od základní čáry, jejími silnými stránkami byly i bojovnost a psychická odolnost; s tenisem začala ve čtyřech letech, v osmi se na doporučení Martiny Navrátilové přestěhovala do USA, kde ji otec přihlásil do proslulé tenisové akademie Nicka Bollettieriho; profesionálkou od roku 2001, první titul na okruhu WTA získala o dva roky později v Tokiu; přestože má i americké občanství, stále se hlásí k Rusku a několikrát za něj nastoupila ve Fed Cupu; kvůli zdravotním problémům na přelomu let 2008 a 2009 vypadla z první stovky, do absolutní špičky se vrátila až v roce 2011; v čele žebříčku strávila v pěti různých obdobích dohromady 21 týdnů (poprvé v srpnu 2005, naposledy v červenci 2012); na zahajovacím ceremoniálu olympijských her 2012 v Londýně byla vlajkonoškou ruské výpravy; na Australian Open 2016 měla pozitivní test na meldonium a v červnu dostala dvouletý zákaz činnosti, který ji byl později zkrácen na 15 měsíců; v posledních letech ji často sužovaly zdravotní problémy, poslední zápas odehrála v lednu na Australian Open, kde vypadla v 1. kole; díky atraktivnímu vzhledu a příjmům z reklamy patří k nejlépe vydělávajícím sportovkyním světa, na odměnách si vydělala přes 38 milionů dolarů, což ji historicky řadí na třetí místo; v roce 2012 představila vlastní značku bonbónů Sugarpova; jako svoje koníčky uvádí kino, módu a hudbu; má vlastní stránky www.mariasharapova.com.