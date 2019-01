Horší herecký výkon než PORNO! Mayweatherův triumf byl podvod, tvrdí hvězda

Velké zklamání. Podle někdejší hvězdy MMA Brendana Schauba bylo utkání v Japonsku ubohým představením. „Bylo to falešné. Lepší herecký výkon jsem viděl i v pornu,“ rýpl si do exhibičního zápasu americký ultimátní bojovník.

Jedenačtyřicetiletý Mayweather zničil svého dvacetiletého soupeře už v 1. kole, když ho třikrát poslal k zemi. Za dvě minuty si tak vydělal v přepočtu 200 milionů korun, jež mu organizátoři akce slíbili.

„Floyd odvedl dobrý výkon, ale Tenshin má zatím hodně špatné herecké dovednosti. Měl by s ním na tom někdo pracovat. Bylo jasné, že to bylo nahrané, ale koho to zajímá,“ napsal naštvaný Schaub.