Jako z cukrárny! Růžová Karolína Plíšková bude na Australian Open k nakousnutí

Ukázala se v nové kolekci oblečení od svého sponzora. Společnost Fila pro svou ambasadorku Karolínu Plíškovou připravila šaty na turnaj v Melbourne, které mají nádech retro stylu. „Oblečení je inspirováno hollywoodskými múzami,“ stojí v tiskové zprávě výrobce oděvů.

Spíš než slavné americké herečky, působí nejlepší česká tenistka současnosti s volánky a pruhy v růžovobílé kombinaci jako sexy obsluha v cukrárně.

Když se jí bude na lednovém grandslamu dařit, může mít z Austrálie ty nejsladší vzpomínky. Vždyť jen za postup z prvního kola tenistky dostanou 105 tisíc australských dolarů (1,7 milionů korun).

Za to by si Plíšková mohla klidně otevřít cukrárnu a ještě by ušetřila za oblečení.

Los Australian Open: Na koho narazí Plíšková a další Češi »