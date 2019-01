Skály, seskok z letadla a divočina! Samková s Krausem vyprávějí, jak točili seriál

Co bylo na seriálu nejtěžší?

Samková: Nejhůř mi bylo na ferratě. A na začátku freeridu. To člověk čekal, co se stane. Ani při lezení na skále mi nebylo nejlépe, bolel mě poraněný kotník.

Kraus: Když jsme slaňovali s lyžemi na zádech a měli se na malé římse obout. Stál jsem na té úzké hraně, koukal dolů a říkal si, že tohle už jsme nemuseli dělat.

Bylo to vaše největší životní dobrodružství?

Samková: Jedno z největších. Byla tam řada věcí, které normálně nedělám. Třeba seskok z letadla nebo rafting na divoké vodě. Snowboardcross, který jezdím, je taky dobrodružný, ale když stojím na startu, říkám si, že se přeci nesmím bát, že je to mé zaměstnání.

Co na tuhle adrenalinovou záležitost říkala rodina?

Samková: Já jsem to mámě ještě neukazovala. Ségra si ze mě akorát dělala srandu. Říkala, že mám blbý kecy. (směje se)

Kraus: U mě doma jsou za ty roky na kopcích zvyklí. Odvrátí zrak a čekají, až přijdu domů.

Nebyla tam chvíle, kdy jste si řekli, že toho máte dost?

Samková: Ne, vůbec. I když po měsíci natáčení únava přicházela.

Kraus: Jeli jsme vlastně čtyři natáčecí týdny v kuse.

Takže dobrá fyzická příprava?

Samková: Fyzicky jsme toho tolik nedělali. Ale pořád se někam jezdilo, pořád jsme museli něco říkat.

Kraus: A přitom se neopakovat.

Samková: Já pořád říkala slovo super, Tom zase slovo doporučuju.

Jsou místa z natáčení, kam se chcete ještě vrátit?

Samková: Na každý. (směje se)

Kraus: Přijeli jsme z Itálie a říkali jsme si, že si musíme pamatovat, jak přesně se to místo jmenovalo. Slovinsko, povídal jsem Evce, že si to musí zapsat.

Na každém místě jste se snažili dělat věci, které běžně dělá ten druhý…

Kraus: Já zkoušel na kopcích snowboard, Evka zase na vodě windsurfing, který je zase mojí záležitostí. Ale dělali jsme i společné věci. Všude, kam jsme dorazili, jsme se koupali v ledové horské vodě.

Proč?

Samková: Baví nás oba zimní plavání.

Kraus: Evka je už půl roku intenzivní zimní plavec.

Samková: Na začátku ledna jsem byla ve Vltavě. Měla dva stupně. A byly tam nutrie. Těch jsem se bála. (směje se)

Bavily vás i kulinářské vložky na navštívených místech?

Samková: Hrozně moc. Ráda jím a jídlo mě zajímá. Je to součást cestování.

Kraus: Chtěli jsme toho z kuchyně představit víc. Ale řekli jsme si, že jsme sportovci a měli bychom spíš ukazovat sport.

Jak jste se cítili při natáčení mluveného slova?

Samková: Snažili jsme se zachovat si svoji přirozenost. Nemohli a nechtěli jsme si hrát na dokumentaristy. Nejsme ani Kaiser a Lábus.

Dabingové studio bylo tedy další dobrodružství?

Kraus: Bylo legrační, když jsme namlouvali větu a poslední slovo jsme zkomolili. Šest dalších postupných pokusů a my končili už u druhého slova. Chvíli jsme mysleli, že jsme blázni.

Samková: Už jsme přemlouvali režiséra, že líp to nedáme.

Jak dlouho jste namlouvali těch osm dílů?

Kraus: Týden! Od osmi ráno do osmi večer ve studiu.

Samková: Akorát s pauzou na svačinu.

Kraus: A to jsem si před natáčením pořád říkal, proč nám to naplánovali na sedm dnů.