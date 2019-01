Jako v laciném pornu: reprezentant divoce masturboval přímo na ulici!

Budoucnost hráče, jenž ve své první sezoně v Anglii zaznamenal v dvaadvaceti zápasech čtyři góly, je nejistá! Za masturbaci bude pykat! „Je to totálně bezcharakterní,“ řekl pro klubový web jeho ředitel Karl Robinson.

Incident všechny překvapil. „Gavin je totiž tichý, klidný kluk, který je událostí naprosto zdrcen! Málokdy jsem slyšel někoho, kdo by se tak rouhal a litoval toho, co udělal. Je si moc dobře vědom, že takové chování je nepřípustné.“

Za vším byl alkohol! Sám fotbalista si prý kvůli němu na nic nepamatuje. „Je zřejmé, že pil až moc. Budeme se s tím zabývat,“ pokračoval Robinson, který forvarda okamžitě povolal na kobereček. „Sedneme se s ním a připomene mu jeho povinnosti. Máme zde psychologickou poradnu, jež mu určitě pomůže. Je to skvělý kluk a já věřím, že mu fanoušci jeden okamžik šílenství odpustí.“

Radostí neskákal ani šéf severoirské reprezentace Michael O’Neill. Na disciplínu si totiž potrpí. „Takové věci jsou daleko níž, než bývá u reprezentanta zvykem,“ prohodil.

A co na to sám Whyte? „Strašná politováníhodná hloupost. Musím se omluvit všem, kterých jsem se dotkl. Udělám všechno, abych to napravil. Budu se soustředit na fotbal. Ujišťuji vás, že už se nikdy nic takového nestane,“ kál se nadějný střelec.