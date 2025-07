Slončík je dál hradeckým cílem. Plzeň ale (zatím) zůstává rezolutní

Na jaře se v Hradci Králové našel. Ve všech patnácti ligových duelech, do nichž zasáhl, byl zapsán v základní sestavě. „Byli jsme s ním spokojeni,“ netají sportovní ředitel Jiří Sabou. Fotbalista Tom Slončík se však vrátil z hostování do Plzně - a ta nyní není ochotna vyslyšet černobílé volání po další spolupráci.

Viktoria sice na pozicích, kde se Tom Slončík cítí nejlépe, tedy v ofenzivní linii, posílila o Tomáše Ladru z Mladé Boleslavi a Denise Višinského z Liberce, přesto má (zatím) Hradec smůlu.

Přání, které vyslovil sportovní ředitel Jiří Sabou, není vyslyšeno. „Je to otázka na Ádu Šádka,“ zmínil šéfa západočeského kolosu. „My bychom rádi, aby se hostování opět překlopilo k nám,“ prozradil.

Plzeňské důvody jsou pochopitelné. Zaprvé není jasné, jak to dopadne s případným odchodem kanóna Pavla Šulce. „Otázka Slončíka a některých dalších hráčů je odvislá od statusu Pavla Šulce. Zda v Plzni zůstane, nebo ne a budeme hledat jiné varianty. Zatím musíme čekat,“ upozornil trenér Miroslav Koubek.

Zadruhé Viktorii čekají předkola Ligy mistrů, proto na léto potřebuje pořádně rozsáhlý kádr. Slončík je navíc ověřená kvalita, i když se v minulé sezoně v Plzni neprosadil.

„Říkal jsem to i v kabině hráčům. Máme před sebou horké léto, náročný sled zápasů. Z našeho pohledu teď na odchod určitě nikdo není. Tom Slončík odvedl v Hradci skvělou práci, na jeho služby určitě je fronta. Teď je to o tom, že potřebujeme být v první řadě konkurenceschopní, stabilní a připravení i na start evropských soutěží,“ řekl Šádek. „Může se stát, že na to budeme reagovat v průběhu léta. S realizačním týmem jsme si řekli, že půjdeme týden po týdnu podle toho, jak se situace v kádru bude vyvíjet. Určitě je to otevřené, taky se může stát, že tady Tom zůstane.“

O mládežnického reprezentanta, který se nakonec nedostal do nominace na EURO U21, ale v jejím kádru bude i v dalším cyklu, může být zájem i jinde. Před rokem o něj kupříkladu stál Liberec, což potvrdil v rozhovoru pro Ligu naruby majitel Slovanu Ondřej Kania.