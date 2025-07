Problém na MS: Voda jako špinavé kafe. Závody se odkládají. Co se stalo?

Čeští dálkoví plavci Alena Benešová, Julie Pleskotová a Martin Straka byli na startu světového šampionátu v nejistotě. Voda v moři kolem populárního turistického ostrova Sentosa na jihu Singapuru byla na úvod MS příliš znečištěná, než aby se v ní mohlo závodit.

„Vyšly hodnoty, které by ohrožovaly zdraví sportovců, které je samozřejmě pro všechny na prvním místě,“ uvedl Jakub Tesárek, předseda svazu plaveckých sportů. „Já jsem překvapený, že při olympiádě na Seině byla voda kvalitnější, čistší, než v moři při mistrovství světa v Singapuru. Pravděpodobně došlo k náplavě nečistoty, která se odstraní velice brzy.“

Problémy? Nevíme, co se stalo

Podle zprávy asijského serveru CNA stojí za problémy vyšší hodnoty bakterie E. coli.

„Nevíme, co se stalo, protože dosud byly výsledky testů solidní. Spekuluju, že šlo o izolovaný incident, který se přihodil ze soboty na neděli,“ uvedl Brent Nowicki, výkonný ředitel plavecké federace.

Voda v Jihočínském moři u jižního břehu Singapuru je však nejen špinavá, ale také velice teplá. Podle zpráv z českého týmu v ní během úterka bylo naměřeno 30,5 stupňů Celsia. To je jen půl stupně pod hraniční hodnotou mezinárodní plavecké federace.

„Před chvílí jsem dostal od reprezentační trenérky dálkového plavání Petry Venturové informaci, že teplota vody klesla na 30,3,“ usmál se během úterního odpoledne Tesárek. „Že by se zrušil závod kvůli teplotě vody, to nehrozí. Pokud by se závod zrušil, tak kvůli kvalitě vody. Všichni věříme, že to tak nebude.“

Pořadatelé již podruhé odložili ženský i mužský závod na deset kilometrů, tentokrát ze středečního dopoledne singapurského času.