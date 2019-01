Strach o živobytí i olympiádu! Volejbalistky Sluková s Hermannovou žijí v nejistotě

Dobře zná své tělo. Markéta Sluková totiž ráda studuje knížky o čínské medicíně a v bytě jí i visí obrázky lidského těla. Problémy s ramenem tak rozhodně nechce podcenit. Loni v létě odehrála turnaje se zatejpovaným pravým ramenem a podepsalo se to i na konci sezony.

Nechtějí přijít o práci



„Sezonu jsme ukončily předčasně kvůli zdravotnímu problému s ramenem. Pro mě je hlavně priorita to léčit. Nedovolila bych si odjet kvůli tomu někam na tři týdny na dovolenou a nic s tím nedělat. Živí mě to a vlastně celý tým je na tom závislý,“ prozradila Sluková před časem deníku Sport, že obětovala dovolenou, aby se dala do kupy.

Dokonce se kvůli léčbě vydala až do Švédska ke specialistovi. „Je u svého fyzioterapeuta, který se stará o její zraněné rameno. Snaží se to dát do kupy už od konce léta. Vypadá to zatím dobře,“ tvrdila minulý týden kolegyně Barbora Hermannová. „Za chvíli odlétáme do Kapského města na soustředění, tak by měla být připravená,“ dodala s nadějí v hlase Hermannová.

V Japonsku budeme lepší

Pokud by zdravotní indispozice přetrvávala, mohlo by to ohrozit účast nejlepšího českého páru na olympiádě v Tokiu v roce 2020. „Nejde přeskočit fakt, že ta olympiáda je už příští rok. To je ten důvod, proč jsme se daly před třemi roky dohromady, že chceme i na olympiádu do Tokia. V Riu jsme ještě nebyly tolik sehrané, a tak chceme v Japonsku ještě víc uspět,“ řekla odhodlaně Sluková.