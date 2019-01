Hvězdy na NBA v Londýně: rapper i modelka, fotbalisté okukovali sexy zadečky!

Nejvíc zápas, v němž Washington vyhrál o jediný bod 101:100, hltali fotbalisté. Skvěle se bavila především trojka z Arsenalu Bellerin, Aubameyang a Lacazette a pozadu nezůstali ani liverpoolský veterán Olivier Giroud či obránce Liverpoolu Joe Gomez, jenž do společnosti vyvedl i svoji partnerku. Nechyběl fotbalový glosátor Jamie Redknapp, rapper Tinie Tempah či modelka Lara Stone.

Do britské metropole NBA zavítala podeváté v historii a opět se potkala s velkým zájmem fanoušků. Také proto její šéf Adam Silver přemýšlí, že soutěž nahlédné do vícero evropských měst. Třeba příští rok by se mělo hrát v Paříži. „Je to možné. Budeme detailně sledovat naše možnosti,“ konstatoval.