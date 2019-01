Drama při NBA v Londýně! Rozhodl technický koš, Satoranský měl 14 bodů | iSport.cz

Satoranský byl na zápas na evropském území hodně natěšený a také byl prvním střelcem večera. Oproti poslednímu utkání s Torontem se mu střelecky dařilo a proměnil šest z osmi střel včetně efektní smeče po doskoku.

Wizards však nefungovala obrana a New York unikal až na 19 bodů. Pak ale zavelel Satoranský a dvěma trojkami pomohl do poločasu stáhnout ztrátu na 10 bodů. S 12 body byl v poločase nejlepším střelcem svého týmu.

Jenže Washingtonu se nedařilo náskok soupeře smazat, jelikož v dresu Knicks se prosazovali netradiční střelci Luke Kornet či Allonzo Trier. Naopak v dresu Wizards se hledal Bradley Beal.

Šest minut před koncem ale dal Beal dvě trojky po sobě a nasměroval tým k obratu. Dvě minuty před koncem pak Beal potvrdil, že v posledních čtvrtinách bývá nezastavitelný a košem s faulem získal vedení o čtyři body.

New York se ale nevzdával a byl blízko vedení, když ještě čtyři vteřiny před koncem vedl. Pak ale vyšla Wizards akce, po které se snažil skórovat Bryant a obránce ho zablokoval až ve chvíli, kdy míč už klesal, což museli rozhodčí po přezkoumání u videa uznat jako technický koš. Washington tak mohl slavit třetí výhru z posledních čtyř zápasů.

Beal byl s 26 body nejlepším střelcem utkání, za New York dal Emmanuel Mudiay 25 bodů.

VIDEO | Tomáš Satoranský zaznamenal první koš zápasu

Tomas Satoransky spins & scores the first points of #NBALondon Game 2019 on @NBATV! #DCFamily pic.twitter.com/urIT68MtsQ