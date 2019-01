Nechutná krvavá řežba v Las Vegas. Boxer zápasil s dírou v hlavě!

Byl favoritem, ale 7. kolo vše změnilo. Badou Jack se hlavou srazil s Marcusem Brownem, a uprostřed čela se mu udělala velká tržná rána, ze které crčela krev. Ostřílený sudí Tony Weeks však utkání neukončil a nechal oba dva borce dál zápasit. Ring tak zaplavila krev a úplně mokrou košili měl na konci zápasu právě i rozhodčí Weeks.

Když už Jack přestával přes vlastní životodárnou tekutinu vidět, byl do ringu povolán v 11. kole lékař. Utkání však pokračovalo ještě závěrečným 12. kolem. „Jsem bojovník a nikdy neskončím. Ani jsem si neuvědomil, jak vážné zranění to bylo. Věnoval jsem tento boj uprchlickým dětem po celém světě, které svádějí mnohem tvrdší boj, než jsem svedl tento večer já!“ napsal na Twitter Jack, jež prohrál na body 111-116, 117-110 a 119-110.

Švéd se po utkání pochlubil na sociální sítí obrovskou dírou na čele a následně i snímky, kde je tržná rána sešita pětadvaceti stehy! „To se stane. Na ten velký počet boxerských zápasů je logické, že jednou za čas je trochu ostřejší zranění. Ona tato tržná rána svým způsobem není nic strašného. Samozřejmě je příliš velká a hluboká, ale pokud mu to dobře sroste, tak o nic nejde. Za 2 měsíce už může zvesela trénovat,“ uvedl bývalý český boxer Lukáš Konečný, který prozradil, co je na tomto zranění během utkání nejhorší.

„Býval jsem často potrhaný v zápasech a občas teklo dost krve. Ta tržná samotná vám nevadí. Vadí ale krev, která teče do očí a především je to psychický tlak na vás.“ To stříbrný olympionik ze Sydney Rudolf Kraj by zápas Jacka a Browna ukončil. „Zkrátka kdo platí, ten určuje. A myslím si, že takové zápasy se mají zastavovat dřív. Tady by měl byznys jít stranou, aby ten dotyčný zápasník pak neměl z toho nějaké následky!“