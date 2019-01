Osudný let! Už nežije, tvrdí záchranáři. Rodina drahého hráče zoufale doufá

Radost a úsměvy vystřídaly slzy. Emiliano Sala přestoupil za 15 milionů liber (436 milionů korun) z Nantes do Cardiffu. Pro velšský klub šlo o nejvyšší přestupovou částku v historii. Osmadvacetiletý útočník se ale u nového zaměstnavatele neobjevil. Argentinec se byl v pondělí rozloučit s bývalými spoluhráči a snímek s kamarády umístil na sociální síť Instagram a napsal k fotce – „Poslední rozloučení.“

Večer pak odletěl z Francie jednomotorovým letadlem Piper Malibu. Na palubě pětimístného stroje byl jen s pilotem a jejich cílová destinace byl Cardiff. Cestu jim komplikoval vydatný déšť se silným větrem a po několika minutách od startu bylo zachyceno volání o pomoc.

Podle pátracích jednotek letadlo zmizelo v pondělí večer poblíž ostrova Guernsey, jednoho z Normanských ostrovů nedaleko francouzského pobřeží. Po stroji začali pátrat záchranáři z obou stran kanálu, ale zatím bez úspěchu. „Jsem si jistý, že nakonec něco najdeme, ale letadlo mohlo letět dalších pět nebo šest mil po tom, co zmizelo z radaru. Ale nevím, jestli se jednalo o nouzové přistání, nebo se zřítilo,“ řekl pro Jersey Evening Post John Fitzgerald, ředitel společnosti specializující se na záchranné akce.

Z jeho dalších slov mrazilo. „Pokud mluvím za sebe, tak si myslím, že není šance, že v této chvíli ještě žijí,“ šokoval Fitzgerald a zdůraznil, že může trvat dva až tři týdny, než budou nalezeny obětí neštěstí.

Naděje se ale nevzdávají blízcí fotbalisty. „Nic nevím. Nemohu tomu věřit. Zoufale doufám, že všechno dobře dopadne,“ uvedl otec útočníka Horacio Sala a strašlivé zprávě nechce uvěřit ani jeho matka Mercedes. „Tady v Santa Fe je každý velmi emocionální. Nevíme, co si myslet. Vypadá to jako lež. Celé město je v šoku.“

Otřeseni jsou i v klubu z Cardiffu. „Jsme velmi znepokojeni z nejnovějších zpráv, že malé letadlo ztratilo kontakt nad Lamanšským průlivem,“ stálo v tiskovém prohlášení od předsedy Cardiff City Mehmeta Dalmana.

Zdrcený je i někdejší trenér Saly z Girondins Bordeaux Willy Sagnol. „Nemám slova, která by popisovala, co cítím. Je to dramatické, hrozné. Emiliano je tak dobrý chlapec. Pěkný, štědrý a dříč. Nemám slov, je příliš brzy…“

Vedení francouzského klubu Nantes se z důvodu zmizení letadla rozhodlo přeložit domácí pohárový zápas, který se měl konat ve středu. Cardiff zase v úterý zrušil dopolední trénink, na kterém se měl Sala poprvé představit novým spoluhráčům.