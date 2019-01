Operace Čech! Abramovič chce českou legendu do Chelsea, co mu nabídne? | iSport.cz

Tituly v Premier League, triumf v Champions League, přepsané rekordy a přes 11 let strávených let. Že se brankář Petr Čech do Chelsea jednou vrátí, bylo jasné už při jeho letním odchodu v roce 2015.

Už tehdy se projevily nadstandardní vztahy mezi českým brankářem a vedením londýnského klubu. Zatímco tehdejší trenér Chelsea José Mourinho nechtěl o Čechově odchodu do Arsenalu ani slyšet a chtěl dál pracovat se silnou dvojkou Courtois, Čech, ruský majitel Roman Abramovič zasáhl. Čechovi, který tehdy působil v roli dvojky, dopřál, aby si našel klub, kde najde pravidelné vytížení.

Čech tak dal klubu, kde zažil největší úspěchy, sbohem a vydal se do Arsenalu, kde později stanovil nový rekord Premier League v počtu udržených čistých kont.

Český brankář, který do Chelsea přišel z francouzského Rennes v roce 2004, si v klubu vydobyl pozici legendy vedle hráčů jako byli Frank Lampard a John Terry. Dodnes na něj fanoušci vzpomínají v dobrém a přátelské vztahy má i uvniř vedení.

Když se loni v létě objevily informace, že by se Čech mohl na Stamford Bridge vrátit a nahradit v brance Courtoise, podle zdrojů iSport.cz by to blízké okolí českého brankáře tehdy vůbec nepřekvapilo. K pikantnímu návratu však nakonec nedošlo a bývalá reprezentační jednička zájem Chelsea odmítla.

Nicméně právě rodák z Plzně se stal jedním z mála hráčů, které si k tělu Roman Abramovič připustil a rád se s nimi bavil o všech možných věcech. Další důležitou postavou v Chelsea, kterou má Čech na své straně, je i Marina Granovská. Železná lady, která má na starost sportovní operace „blues“ a střeží přestupovou politiku.

Čechovi podle The Times nahrává i fakt, že stále bydlí s rodinou poblíž tréninkového centra Cobham, kde se Chelsea připravuje.

A jakou roli by mohl Čech v Chelsea obsadit? Na Ostrovech se mluví o trénování mládeže, či reprezentování klubu jako ambasador na světových akcích, což je ve Velké Británii velmi časté uplatnění pro bývalé slavné hráče.