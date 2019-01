Bláznivá exploze radosti! Z Hrdličkovy oslavy postupu Plíškové je hit

Emoce z něj tryskaly. Manžel a manažer Karolíny Plíškové, bývalý sportovní moderátor TV Nova, Michal Hrdlička po vítězném míčku své ženy vyskočil ze sedačky z druhé do první řady a divoce pumpoval rukama, řval na celý dvorec a bouchal dlaněmi do zídky hráčské lóže. Následně se objímal se všemi členy týmu Karolíny Plíškové a zřejmě i několika cizími lidmi, kteří mu padli do ruky...

„Jeden z největších obratů tenisové historie. 1:5 v rozhodujícím setu, čtyři odvrácené mečboly. Proti SERENĚ! Takže chápete, že ta radost je tak akorát,“ napsal Hrdlička na Twitter k videu, kde ho kamery zachytily právě při emotivní oslavě. Kromě vyřazení legendární Sereny Williamsové a postupu mezi nejlepší čtyři tenistky na Australian Open je dalším příjemným bonusem finanční odměna.

Už teď má česká hráčka jisté, že si vydělá minimálně 920 tisíc australských dolarů (skoro 15 milionů korun). Pokud by se Karolína dostala do finále a ovládla ho, přišla by si na čtyřnásobek a to už by byl hodně velký důvod k oslavám.

Plíšková a obrat z 1:5? Serenu zradil kotník, Češka pak bavila na kurtu

Pavouk Australian Open - ženy »

Plíšková: Je mi jedno, kdo je na druhé straně. Serena? Nepochybovala jsem

Program Australian Open: Plíšková i Kvitová ve čtvrtek o finále