Muradov o vztahu s Bagárovou: Dala mi, co potřebuji! Řekl jí o svém "pornoskandálu"?

V prosinci v O2 areně jste měl na akci XFN 15 obrovskou podporu fanoušků. Jak si užíváte, že jste v Česku tak oblíbený?

„Nečekal jsem až takovou podporu. Určitě to bylo i díky průběhu zápasu. Polák Grzegorz Siwy byl tvrdý soupeř. Předtím úplně přejel Samuela Krištofiče z organizace Oktagon. Bonus pro mě bylo, dokázat si, že jsem na tom dobře. A měl jsem opravdu fýzu ještě na jeden zápas. Jsem rád, že jsem tak pěkně vyhrál.“

Jaké to bylo nastupovat před více než sedmnácti tisíci lidmi?

„Bylo to něco neuvěřitelného. To ani nelze popsat slovy, to se musí zažít. Když řekli mé jméno, tak jsem měl úplně husí kůži. Musel jsem před zápasem zařvat, abych trochu shodil adrenalin. Když mám v sobě moc adrenalinu, tak dělám chyby a jdu se prát. A v tomto případě jsem nemohl udělat tu, se s ním rvát. Občas se mi to stávalo. Dostal jsem ránu, a začal se bezhlavě rvát. Ale musím v sobě vždy toho tygra… Lva říct nemůžu ten už je zabraný. (směje se) Zkrátka toho tygra nebo oheň musím držet v sobě. Já prostě nemůžu jít do přestřelky. Občas se mi to stávalo, a nebylo to dobře. Nikdy jsem ale naštěstí nebyl knokautován.“

Takže agrese v zápase by byla na škodu?

„Přesně tak. Já se sebou i během zápasu mluvím. A taky mi pomáhají trenéři. Ať už tam lidé jakkoliv řvou, vždy slyším hlavně trenéry. Před tímto posledním soubojem jsem zažil asi nejtěžší přípravu své kariéry. Bylo to opravdu hodně náročné a tak jsem nemohl chybovat. Po zápase jsem si ale odpočinul. Poprvé v mém sportovním životě jsem dva týdny nebyl v gymu.“

Tak teď máte celkem příjemnou možnost ten volný čas vyplnit.

„To není kvůli tomu… (usmívá se) Ona má svou práci, já mám svou práci. Není láska v tom, že budete pořád spolu. Každý musíme dělat své věci a svou práci. Jsem rád, že mi rozumí, že musím jezdit na kempy a podobně. Žil jsem dlouho sám, protože pro tento styl života má málo holek pochopení. Monika je ale tou, která mi dala, co potřebuji.“

Nutné říci, že se jedná o Moniku Bagárouvou, populární zpěvačku, takže jste oba dva skutečně časově velmi vytížení lidé. Jak jste se seznámili?

„Už dávno jsme si psali přes sociální sítě. Potom jsme se sešli a rozuměli jsme si. Jiná doba, no. Moje babička se seznamovala třeba ve škole nebo na zábavě. Ale teď když je třeba instagram, tak to jede úplně jinak.“ (směje se)

Máte díky tomu široký výběr.

„To jo, ale často je to na fotce něco jiného, než pak ve skutečnosti. To ale není její případ. Podle mě je Monika naživo krásnější než na fotkách. A co se mi líbí, že je krásná bez jakýchkoliv úprav, přírodně. V dnešní době je přitom těžké najít holku, která nemá nějaké úpravy. Každému se líbí něco jiného, samozřejmě. Já respektuji vkus každého. Hlavně, když jsou lidi spokojení.“

Připomenu jednu kauzu, na kterou se bulvární novináři už stihli zeptat i vaší partnerky. A to, že jste před osmi lety natočil takzvaně video pro dospělé. Jednalo se o autoerotiku. Co pro vás tato kauza teď znamená?

„Monice jsem to řekl, už když jsme se poznali. Přiznávám, že mě to, jak to někdo stále připomínal, nas*alo. Říkal jsem si, proč to lidem vadí. Proč jim vadím já? Nikomu jsem přeci nic zlého neudělal. Ublížil jsem tím leda sám sobě. Ale všechno špatné k něčemu dobré. Zjistil jsem díky tomu, kdo je můj opravdový kamarád. Někteří vyloženě čekali, že mně to překazí kariéru, ale vidíte, že to se nestalo. Paradoxně mně to pak psychicky pomohlo. Je mi to samozřejmě líto. Ale když už něco udělám, tak to přiznám. Udělal jsem to, protože jsem musel.“

Musel?

„Ano, někdo samozřejmě říká, že by to nikdy neudělal. Ale ať zkusí jet do cizí země, kde budou mluvit jinou řečí a nebude mít co jíst, pít a kde bydlet… Tehdy přišla nabídka a já ještě neuměl ani pořádně česky. Byl jsem tu krátce, asi dva tři měsíce. Přišel jsem tam, podepsal jsem to a pak jsem se dozvěděl, co musím udělat. Nevěděl jsem předtím ale, o co se bude jednat. Myslel jsem, že se bude jednat o focení spodního prádla. Dostal jsem za to pět tisíc korun. Ale nikdy víc už jsem do toho nešel. Tehdy jsem to ale udělat musel. A já nelituji ani této chyby. Zjistil jsem alespoň, kdo je můj opravdový přítel. Měl jsem třeba tisíc přátel. Teď jich mám mnohem méně, ale opravdových.“

Opravdu toho nelitujete?

„Nikomu jsem nic zlého neudělal. Nikoho jsem neokradl. Ano, není to správné a dobře mi z toho nebylo. Ale vždy říkám, že co nám Bůh dává, nedává jen tak. Ani lidi nám do života neposílá jen tak. Děkuji Bohu za to, co mám. A to i za problémy. U nás doma se říká, že když jste dobrý člověk, tak projdete něčím špatným k něčemu dobrému. Takhle to beru. Teď žiju správným životem, pomáhám, komu můžu. A budu to dělat víc. Jsem šťastný člověk, mám zdravé rodiče a jsou na mě hrdí. Kdybych se mohl v životě vrátit a něco změnit, vše nechám, jak se stalo. Změnil bych jen své chování k mámě.“

Vaším rodištěm je Uzbekistán. Tam se tato kauza nějak dostala?

„Ano, dostala. Jsem tam jedním ze slavnějších sportovců, tak to nemohlo jinak dopadnout.“

Jste hodně veselý člověk, ale znáte pláč? Pláčete někdy?

„Každý někdy pláče. I silný člověk pláče. Může ukázat své emoce. Občas se třeba rozpláču, když u nás v Uzbekistánu navštívím charitu, kde se snažím pomáhat a upozorňovat na to. Mnoho lidí u nás ani neví, kolik dětí potřebuje pomoci.“

Mimochodem za kamaráda máte nejbohatšího boxera Floyda Mayweathera, ale ten majetek hlavně hromadí, jako filantrop příliš známý není.

„Ale ano, on taky pomáhá, hodně dává. Několikrát jsem zaznamenal, že podporuje charitu. A taky třeba jede po ulici, zastaví a rozdá peníze bezdomovcům a podobně. Nebo posílá pomoc tam, kde je potřeba.“

