V NHL už loví hvězdy: Marner na trh nepůjde, k mání bude dánská hvězda či legendární Kane

útočník

36 let

Detroit Red Wings

Současný plat: 4 miliony dolarů

Jeden z nejlepších hokejistů své generace byl ve stejné situaci i před rokem, kdy ale hned 1. července podepsal s Detroitem novou roční smlouvu na 4 miliony dolarů včetně řady bonusů. Vyhlášený virtuóz se za to odvděčil 59 kanadskými body v 72 odehraných zápasech. Nyní to vypadá, že by mohl spojit s Red Wings i nadcházející ročník. Co na to generální manažer Detroitu Steve Yzerman? „Pořád očekávám, že se s Patrickem dohodneme. Je to ale velmi rušné období pro všechny.“