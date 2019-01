Vémola o výzvě Marpovi: Asi není tak dobrý. „Potravu“ mlátit nechci | iSport.cz

Výzvou Marpa vzedmul Karlos Vémola obří vlnu reakcí. Jak těch kladných, tak záporných. V první části rozhovoru v pořadu Fight! vysvětlil, proč vlastně zápasník a rappera v jedné osobě vyzval.

„Já jsem opravdu fandil Rytmusovi, věřil jsem, že může Marpa porazit,“ prozrazuje Vémola. „Když jsem tohle říkal lidem, tak mi všichni odborníci říkali ‚Jsi blázen?! Marpo je profesionální thajboxer, seřeže ho!‘ Říkal mi to i můj trenér Petr Macháček, který ho dobře zná. Nicméně já věřil, že Rytmus předvede dobrý výkon a předvedl. Pak jsem viděl nějaké video, kde Marpo tipoval, že mě Kincl porazí, protože nejsem dost komplexní. Tak jsem si říkal, že když on je takový profesionální thajboxer, tak ho vyzvu, ať ukáže, jak jsem nekomplexní.“

Vémola: Nevěděl jsem, že by byl Marpo jen potrava 1080p 720p 360p REKLAMA

A tak se stalo, český Terminátor vyzval Marpa hned po svém vítězném duelu v O2 areně, kde soupeře z Brazílie zvalchoval v prvním kole.

„Potom za mnou začali chodit lidi a říkali, proč jsi vyzval zpěváka, vždyť to není zápasník. A Macháček mi říkal, že pro mě by byl jen potrava,“ přibližuje Vémola, co následovalo. „Nevyzýval jsem ho na souboj v kleci, což by bylo ode mě srabský. Mohl si vybrat: box, thajbox. Věřím, že potom, co jsem viděl, bych si s ním poradil. Dobře, zjistil jsem, že až tak dobrý v očích lidí není. Já si myslel, že jo. Jestli je to pro mě opravdu potrava a snadný soupeř, tak já někoho takového mlátit nechci,“ říká nyní k případnému souboji s Marpem.

V hledáčku tak Vémola v současnosti má hlavně odvetu s Patrikem Kinclem, ke které dojde na začátku června. Výsledek zápasu přitom vidí jasně: „Ukončení! Je mi jedno, jestli v prvním, druhém nebo ve třetím kole. I kdybych tam měl nechat duši, bude to TKO, bude to ukončení. Ten člověk se mnou tři kola nevydrží!“

S Karlosem Vémolou v Orlických horách 1080p 720p 360p REKLAMA