Manžel Cibulkové prozradil, jak sbalil bohatou sexy tenistku: Byl jsem slepý!

O žádnou romantiku nešlo. Michal Navara se seznámil s Dominikou Cibulkovou v nočním podniku. „Vždycky se tomu smějeme, a přemýšlíme, že si vymyslíme poutavý příběh, jak jsme se poznali, aby to vypadalo dobře. Poznali jsme se totiž v klubu na diskotéce,“ řekl Navara pro server Refresher.cz.

Bylo to v době, kdy Cibulková před lety vypadla v prvním kole Australian Open a chtěla na to doma v Bratislavě zapomenout. Nakonec díky tomu narazila na životní lásku. Navara přiznal, že vůbec netušil, kdo je žena, která mu padla do oka.

„Je to strašné klišé, ale nevěděl jsem, jak je úspěšná a talentovaná. Sport totiž aktivně nesleduji. Bylo to celé vtipné, když mi říkala, s kým a proti komu vlastně hraje a já nevěděl, o čem mluví. Dnes se o Dominice píše skoro každý druhý den. Nerozumím tomu, asi jsem byl tehdy slepý, nebo jsem to nevnímal,“ tvrdil Navara, který své manželce dělá manažera.