Limberského sexy modelka o tajné svatbě i seznámení: Pro mě byl no name fotbalista!

Chodí spolu dva roky a od loňského října jsou i zasnoubení. Limberský se sexy modelkou Olbertovou neplánují svatbu tradičně do roka, ale termín si zkrátili o polovinu.

„Svatbu nebudeme mít v České republice. Bude to na jaře v teple, v exotice, abychom si užili tu romantiku sami dva,“ prozradila kráska v pořadu Top Star na FTV Prima.

„Modelka a sportovec, je to trošku klišé. Já jsem ale tehdy ani nevěděla, kdo to je, když jsem ho poznala. Pro mě to byl no name fotbalista,“ smála se půvabná bruneta, která si postěžovala na povolání budoucího manžela. „Vztah se hodně podřizuje fotbalu. Nemůžeme jet na dovolenou, kdy chceme,“ povzdechla si Olbertová.

Další nepříjemností spojenou s fotbalem jsou i prohry Plzně. „Když se nedaří, tak je doma trošičku napjatá atmosféra. Naštěstí je David docela dost splachovací a vyspí se z toho.“