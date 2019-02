Místo omluvy výmluvy! Lubina plave v exekucích. Víme, kolik milionů dluží!

A nejsou to jediné dluhy, které Lubinu tíží. Jak Blesk zjistil, aktuálně je proti němu vedeno hned sedm exekucí, dohromady za částku 2 miliony korun. Některé se táhnou už 15 let a zavalitému trenérovi tam vyskákaly úroky za stovky tisíc...

Lubina se tak svým závazkům evidentně vyhýbá a dle informací Blesku neplatí ani slíbené půlmilionové odškodné rodině Vratislava Lokvence! „Vymáhaná částka i datum vydání usnesení o exekuci se shoduje s tímto případem,“ potvrdil redakci zdroj z advokátského prostředí.

Pardubický kouč se sice v nedávném rozhovoru pro Sport hájil, že se po nehodě zachoval jako chlap, opak je však pravdou. „To, co jsem cítil, že je potřeba udělat, jsem udělal v době, kdy se to stalo. Projevil jsem lítost osobně lidem, kterých se to týkalo,“ pravil.

Ovšem neshoduje se to se slovy fotbalového exreprezentanta Lokvence, který už u soudu v roce 2012 říkal: „Lubina se ani nikdy neomluvil!“

Více než deset let po tragické havárii se tak Lokvencova rodina nedočkala ničeho kromě dalších a dalších Lubinových výmluv.