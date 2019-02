Atletka Hejnová jako fotbalisté AC Milán. Co je jejich tajná zbraň?

V moderním sportu nejde jen o mezičasy nebo počet žonglů, které zvládnete při tréninku. Špičkoví sportovci používají i metodu, která je založena na kombinaci slov a slovních spojení, ke kterým jednotlivec přiřazuje výběru osm různých barev. Jednodušeji řečeno vše se odvíjí od vyhodnocení důležitosti preference a odmítnutí určitých barev.

„Tato metoda mi pomáhá především se správným naladěním na závod, napomáhá s psychickou pohodou v tréninkovém zatížení i mimo něj,“ vysvětluje Zuzana Hejnová, olympijská medailistka a dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek.

Tzv. CA method měří nejen to, co si lidé myslí, ale také to, čemu dávají přednost. Ve skutečnosti implementují své postoje do svého chování. Principy metody a následné hodnocení umožňují analyzovat vnitřní postoje a zkušenosti, které nejsou racionálně řízeny a ovlivňovány.

„Můj problém je, že jsem často příliš přemotivovaná, což následně vede k horšímu výsledku, než na který jsem připravena nebo dokonce i ke zranění,“ vysvětluje Hejnová. „Když si udělám krátký test barev před závodem, tak zjistím, jak na tom jsem a v jakém jsem rozpoložení. Tato metoda pracuje s podvědomím, takže pozná i to, co si třeba já plně neuvědomuji. Po vyhodnocení psychologa vím, co udělat, abych třeba předešla příliš rychlému nasazení v první fázi závodu.“

Metodu využívají různá sportovní odvětví. Už několik let pomáhá v přípravě fotbalistům italského AC Milán nebo slovenské Dunajské Stredy. Metodu barev využívají například i volejbalisté Legie Varšava, nebo například basketbalistky slovenského Ružomberoku.

„CA metoda dokáže během chvilky odkrýt věci, o kterých člověk neví, a i když třeba o nich ví, tak si je nechce vědomě připustit,“ říká Hejnová. „S tímhle jste vlastně vždy o krok dál a tím pádem se vaše psychická kondice výrazně zlepší. Stačí se připojit na internet a vyplnit krátký test. Nezabere vám to více než 30 minut.“

V Česku teď novým modul této diagnostické metody používá i ve školství v projektu Dynamické inkluze, který je spolufinancován Evropskou unií a pomáhá učitelům, kteří mají ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Základem je dobře připravit učitele na novou formu práce se skupinami žáků, kdy každá z nich má jinou dynamiku, jinak reaguje na podněty a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce.

„Jsem přesvědčená, že pro učitele to musí být naprosto skvělé a rozhodně nápomocné. Díky testování metodou barev ví, jak je které dítě naladěné, co ho trápí, jak se cítí a tím pádem pak rozumí jednotlivému chování,“ líčí Hejnová.