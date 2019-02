Slavný »Růča« o životě po kariéře: Proč se ujišťoval, zda je normální?!

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Ručinský v Síni slávy: Tohle je nejvíc. V noci se mu zdá o hokeji

Opravdu si nechodíte jako vaši bývalí spoluhráči zahrát ani na žízeň?

„Přiznám se, že hokej hraju jednou za rok, 24. prosince. Hrajeme s klukama tři na tři na Františku v centru Prahy. To je fakt jediný den, kdy se dostanu na led.“

Neříkejte, že vás nesvrbí ruce?

„Hrozně rád bych hrál dál, hokej mi schází. Ale nejde to. Bez tréninku a každodenní dřiny bych do toho už nešel.“

Zdá se vám o hokeji?

„Dvakrát týdně! Například, že hraji zápas, že dávám gól. Bavil jsem se o tom s Petrem Nedvědem a říkal, že to má taky tak. Takže to je po kariéře asi normální (smích).“

Jsou to reálné situace ze zápasů?

„Většinou je to z míst, kde jsem hrál a kde se mi dařilo. Některé sny se opakují, některé jsou nové.“

Říkal jste, že můžete konečně vyrazit na hory. Už jste lyže stihl?

„Když jsem hrál na nejvyšší úrovni, tak na lyžování nebyl čas a bál jsem se i zranění. Teď si rád zajedu na kopce. Jsem z Litvínova, z Krušných hor, na lyžích jsme vyrůstali. Jsem rád, že jsem je oprášil. Ale už to není, co bývalo.“

Teď máte víc času i na cestování. Máte vysněnou destinaci?

„Mám hodně míst, kam bych se chtěl podívat. Vezmu to popořádku. Teď mám dost času. Až přijde ten správný, sbalím kufr a vyrazím.

Kdysi jste prohlásil, že vás láká cesta kolem světa…

„No teď vám zrovna neřeknu, že pojedu kolem světa. Jestli to budu hnát až takhle do extrémů. Láká mě Nový Zéland.“

A co některá exotická místa?

„Hodně mých kamarádů mě láká do Thajska. Já jsem spíš ale takový chlapec z Floridy. Když chci za teplem, vyrazím tam. Cítím se tam dobře. Dlouho jsem tam žil. Je to takový můj další domov.“

Divočina vás tedy neláká?

„Ale jo. Já jsem pro všechno. Akorát teď si určitě nesednu ke stolu a nenačrtnu si roční harmonogram kam a v kolik pojedu. Až budu mít chuť a náladu, vyrazím.“