Kvitová jde svědčit proti Žondrovi. Co o něm řekli jeho kolegové? Je to frajírek!

Nechutná minulost v gangu, který...

Svazoval, bil a okrádal důchodce Možná je machírek, možná tak jen působí. Už nikdo ale Radimu Žondrovi neodpáře jeho pestrý kriminální rejstřík. V letech 2008 až 2010 byl součástí gangu, který zvlášť odporným způsobem přepadával v kuklách seniory v jejich bytech, které si vytipovával například pod záminkou montáže plastových oken. Svazoval je, tloukl a okradl je o více než milion korun. V roce 2012 za to Žondra dostal 7,5 roku vězení. Byl podmínečně propuštěn, záhy ale na svou zločinnou minulost navázal. V listopadu mu soud potvrdil trest 2,5 roku natvrdo za to, že se v roce 2015 podílel na surovém přepadení advokáta. Za pořezání Kvitové hrozí Žondrovi až 12 let žaláře. I s ohledem na jeho kriminální historii je velmi pravděpodobné, že v případě odsouzení se trest bude pohybovat na horní hranici.