Oplétačky s policií! Posila Plzně se uvedla stylově - malérem za volantem!

Je to taková plzeňská specialita. Brankář Aleš Hruška (33) rozstřelil mclaren a chytá. Bek David Limberský (35) nabořil Bentley a levou lajnu má propachtovanou. Záložník Aleš Čermák (24) málem uhořel v octavii a hraje. Teď si o flek v elitní jedenáctce obhájců titulu řekl útočník Jean-David Beauguel (26), a jak jinak než v autě.

Francouzský gólový kyklop (192 cm, 85 kg, na podzim nastřílel za Zlín 9 branek) je ve městě nad Radbuzou teprve měsíc a evidentně se ještě nerozkoukal v dopravních značkách. Postavil svoji svůj mercedes před hospodu Na Parkánu (co ta už s plzeňskými plejery zažila…), a když se vrátil, měl na »medvědovi« botičku. Zdejší ostražití policejní »obuvníci« patrně Beauguela ještě neznají, takže byli nemilosrdní.

A jak se to profláklo? Milého Jeana-Davida napráskal spoluhráč původem z Konga. „Karamba!“ řekl si Joel Ngandu Kayamba (26, přišel za 20 milionů korun z Opavy). Natočil si kamarádovu prekérní situaci na video a propálil ho na sociální síti. „Beauguel a Kayamba zapadli do týmu hodně rychle,“ prohlásil kouč Západočechů Pavel Vrba. Svatá pravda, jeho řeč! Zítra přiveze tyhle dva výtečníky do Mladé Boleslavi k mači 20. kola ligy.