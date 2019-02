Peníze, nebo trofeje? Odpověď zamotala Karolíně Plíškové hlavu!

"Peníze, nebo trofeje?" Jednoduchá otázka, ale Karolíně naprosto zamotala hlavu... Česká tenistka měla od boku odpovídat na dotazník, který jí připravili organizátoři Fed Cupu.

Vznikl z toho ale pořádný guláš! Plíšková se nejprve stydlivě rozchechtala a vysoukala ze sebe: „ Hm... Dejte mi chviličku, to je těžká otázka!“ Na Káje bylo poznat, že chce zvolit »šušňáky«. A nebylo by se za co stydět, vždyť na prize money vydělala během kariéry 350 milionů korun a slušně se zabezpečila.

Nakonec ale pochopila, že »správná odpověď« zní jinak. „Tak asi trofeje,“ prohlásila, než znovu vyprskla smíchy. Českým fanouškům už v sobotu ale naznačila, že to myslí vážně. A v neděli proti světové trojce Simoně Halepové může Češkám výrazně pomoci do semifinále. Tak se ukaž, Karolíno!

This or that?!@KaPliskova is in the hot seat for some quick-fire questions ⚡️



Ready... GO! pic.twitter.com/oxtOTl00MX