Všichni jsme Sala! Nantes uctili útočníka (†28) dresy, fanoušci nosili květiny

Jeho číslo devět už nikdo v Nantes neoblékne, jméno Emiliana Saly naopak při zápase s Nimes nosili všichni. Jmenovky všech hráčů na smutečních černých dresech byly nahrazeny tou Salovou. Dres, který čtyři roky nosil, byl před utkáním vyvěšen na branku.

