Eliáš promluvil o důstojném konci kariéry. Rýpnul si tak do Jágra?

Před dvěma roky ve čtyřiceti letech Patrik Eliáš ukončil bohatou kariéru, kdy hrál v NHL pouze v dresu jednoho týmu – New Jersey Devils. To Jágr ve slavné soutěži vystřídal hned devět klubů a i v neuvěřitelných 46 letech chce ještě pomoci svému Kladnu postoupit do extraligy. Návrat na led však neustále odkládá.

Na téma důstojného konce kariéry se nyní rozmluvil právě Eliáš. „Musíte být upřímný sám k sobě. Abyste věděl, kdy sport ještě děláte na úrovni, na jaké chcete, a kdy už se jen trápíte za každou cenu. Důležité je mít podporu rodiny nebo přátel. A pak je dobré poučit se z toho, co jste během kariéry viděl kolem sebe,“ řekl Eliáš v rozhovoru pro magazín Proč ne?!

Že by to byla rada pro Jaromíra Jágra od bývalého reprezentačního kolegy, se kterým si i krátce zahrál za Devils? Eliáš pak překvapivě dlouze přemýšlel o odpovědi na otázku, kdo je podle něj nejlepší hokejista posledních dvaceti let. Před Jágrem dal přednost Crosbymu s Ovečkinem. Zajímavá byla i odpověď na to, co znamená mít v týmu Jaromíra Jágra. „Spoustu dotazů na to, jaký je,“ vypálil Eliáš.