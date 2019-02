Chápu ho! Hašek drží Jágrovi palce, aby ještě hrál. Jen jednu věc si nepřeje | iSport.cz

Sám hrál hokej do šestačtyřiceti let. Definitivní konec vyhlásil až o rok později. V sedmačtyřiceti. Poté, co nepřišla žádná odpovídající nabídka z NHL. Takže s těžkým srdcem jeden z nejlepších gólmanů všech dob oznámil: Tohle je konec. Definitivní.

Hokej pro něj byl celoživotní láskou. Vášní. Přesně jako u Jágra. Proto Dominik Hašek, spoluhráč ze zlatého Nagana a muž, který v pětačtyřiceti letech vychytal titul Pardubicím, chápe, že to Jágra stále táhne na led. „Naprosto rozumím, že chce ještě hrát. Protože chce pomoct Kladnu, které vlastní. V tom je jeho situace specifická,“ tvrdí Hašek.

Od spousty fanoušků přitom zaznívá, jestli to má proslulé číslo 68 vůbec ještě zapotřebí… „Ale já mu rozumím, že chce hrát. Hlavně kvůli tomu, že je to jeho klub. Takže k němu má jiný vztah. Je majitel, může si to tedy udělat tak, jak chce,“ opakuje Hašek. Návrat do kladenského dresu by mu přál. A kdyby už to nevyšlo, byl by to podle něj smutný konec legendy?

„Nebral bych to jako smutný konec. To, co dokázal, už mu nikdo nevezme. Ale bylo by hezké, kdyby ho fanoušci ještě mohli vidět. Jarda musí sám nejlíp vědět, jestli to jde, nebo ne. Ale pokud to jenom trošku půjde, ještě to na pár zápasů podle mě zkusí,“ tvrdí Hašek, šestinásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře v NHL a možná vůbec nejlepší gólman historie.

Stejně jako Jágr hrál do pokročilého věku. A ví, co to znamená, když hapruje zdraví. „Když člověk nemůže hrát, protože ho něco limituje, je to hrozně nepříjemné. Zvlášť, když ví, že cítí, že by na to ještě měl. Chápu, že chce Kladnu pomoct, řekněme i na jedné noze. Držím mu palce. Ale když něco bolí, není to sranda,“ tvrdí Hašek.

Navíc si uvědomuje, že ani první liga není soutěž, kterou jde hrát bez tréninku. „Lidi si představují, že je Jarda talent, že to půjde samo. Ale ne, tak to není. Ani v první lize nehrají žádní nazdárci,“ pokračuje dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Jágrovi přeje zdraví. A těší se na to, až ho znovu uvidí v akci. Ale pozor. Jednu věc si rozhodně nepřeje. „Aby Kladno v baráži vyřadilo Pardubice!“ usmívá se Hašek a připomíná klub svého srdce, který je přikovaný u dna extraligy. Takže scénář, že se právě Kladno se s východočeským klubem potká při zápasech o všechno, není vyloučený.

„Pardubice už to mají jisté, baráži neuniknou. Kladno ještě ne, musí o to zabojovat. Ale určitá pravděpodobnost tam je,“ uvědomuje si legendární Dominátor.

V tom případě by fandil Pardubicím, s nimiž získal celkem tři mistrovské tituly. Do té doby ale fandí Jágrovi, aby si ještě zahrál hokej.