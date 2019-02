Jágr odložil hokejku a pere se v kimonu. Krpálek to vtipně okomentoval

Pozor, roste mi doma konkurence. Král českého juda Lukáš Krpálek (28) zbystřil když se k němu dostaly fotky Jágra-judisty. Pravda, sice má jen žlutý pásek, ve sněhobílém kimonu vypadá drsně a dokonalá stabilita z něj jen sálá...

„Koukám, že mi u nás v Česku roste konkurence. Snad si vybere aspoň jinou váhovku,“ komentoval to olympijský šampion »Krpoš« s obavami.

Má smůlu, Jágr se pod metrák nedostal od svých jinošských let, takže by se v nejtěžší váhové kategorii - nad 100 kg určitě setkali!

Rozhýbejme děti

Měl by se elitní judista bát? Zatím ne. To Jágr jen točil další spoty pro kampaň »Rozhýbejme české děti«. „Máte minutu na to, abyste mě složili,“ řekl malým protivníkům, a vmžiku byl na žíněnce ověšený jako vánoční stromeček.

„Byla to strašná legrace, Jarda dělal kraviny a děti se k legendě chovaly bezprostředně, popisoval chvíle z tělocvičny marketingový manažer Sazky Roman Kulifaj.

Pověsí se příště na Jágra i samotný Krpálek?

Hokej až ve 47 letech? Kdy nastoupí? A bude vůbec ještě někdy hrát hokej?! Otazníky kolem Jágrova napjatě očekávaného návratu do zápasů zůstávají. Včera legendární »68« vyslala fanouškům další šifrovaný signál... Dočkají se ho ještě někdy? „V 46 letech už hokej hrát nebudu!“ vzkázal včera Blesku Jágr, čímž armádu svých obdivovatelů asi pořádně zchladil. Takže konec kariéry... Klídek, nepanikařte! Stačí vynechat už jen dnešní mač s Kadaní, a Jarda má zase volné ruce. Pozítří totiž slaví 47. narozeniny a pak může jít dle svého předsevzetí do akce! Třeba hned v pondělí v Havířově, což podle informací Blesku vůbec není nereálný scénář. Na druhou stranu, u záhadného mistra Jaromíra nikdy nevíte...