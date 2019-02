Vrbata o nové roli: Chceme změnit české myšlení! V Boleslavi to půjde | iSport.cz

Role se otáčí. Radim Vrbata býval zvyklý vstřebávat rady, doporučení či příkazy nadřízených, teď je on tím, kdo udílí pokyny v rámci renovace boleslavské hokejové firmy. Není v tom sám, k ruce má parťáky se stejným názorem na věc, což mu vpád do nové role ulehčuje. Z rozhovoru pro iSport Premium vyplývá, že styl manažerské práce 37letého bývalého kanonýra je přímý, bez kličkování a s tahem na bránu. „Některé typicky české myšlenky je třeba odbourat,“ říká světový šampion z Vídně 2005.

Nástup do nové role jste měl hektický, za pochodu. Už si všechno sedlo?

„Už je to zaplaťpánbůh klidnější. Leden byl náročný, skočil jsem do toho rovnýma nohama. Byť máte svoji představu, chvíli trvá, než se seznámíte se vším konkrétním a detailním. A hlavně, ze dne na den nesete velkou odpovědnost, což se do toho taky promítá. Navíc v lednu se začínají tvořit týmy pro příští sezonu, začínáte jednat s agenty, pro něž jste novým partnerem, a hned vám všichni volají. Za leden jsem toho vyřídil a namluvil tolik, co za poslední tři roky. (usmívá se) Mám štěstí na lidi kolem sebe, jako jsou Honza Tůma, Martin Vejvoda a další, kteří mi v řadě věcí pomohli.“

Loni v létě po návratu z Ameriky jste mi říkal, že se hodláte rok rozkoukávat a pak možná do něčeho skočíte. Vida, zaměstnání přišlo v lednu. Nezapochyboval jste, zda ho vzít?

„Určitě jsem neměl jasno hned. Párkrát jsem se ptal sám sebe, zda to mám zapotřebí. Bylo mi jasné, že právě s nástupem nového roku přijde nejvíc práce, spočívající v podpisech hromady hráčů, hlavně s našimi mladými. Koncem ledna pak byla uzávěrka přestupů, kolem které se také řešilo hodně věcí. Když jsem se však rozhodl, že do toho půjdu, byl to definitivní verdikt a dál už v sobě neřeším, zda dělám dobře nebo ne.“

V zámoří jste poznal všechno, co se poznat dá. Jenže český rybníček je specifický, agenti pro své klienty mnohdy žádají nesmysly, byť je logické, že to zkouší. Zarazilo vás u toho něco?

„Já tyhle věci vždycky znal z druhé strany. Svého agenta jsem pokaždé instruoval tak, aby nová smlouva nebo nové angažmá dávalo smysl. Vždycky za vás mluví výkony. Věděl jsem, že po třicetigólové sezoně v NHL můžu dostat tolik a tolik peněz. A naopak, po horším roce jsem si nemohl moc vyskakovat. Tady je to stejné. Jestliže dá útočník za sezonu dva, tři góly, asi bych byl blázen, kdybych skočil na požadavky jeho agenta.